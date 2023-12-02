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СМИ: Вольфсбург и Лацио заинтересованы в подписании защитника Руха
Скауты клубов заинтересовались в игроке во время просмотра матчей молодежной сборной.
Фото: ФК Рух
Защитником "Руха" Богданом Слюбиком заинтересовались сразу два клуба, немецкий "Вольфсбург" и итальянское "Лацио"
Скауты клубов просматривали игру Слюбика во время матча молодежной сборной. Также на их заинтересованность повлияли хорошие результаты украинца.
Напомним, в этом сезоне Богдан Слюбик сыграл 15 матчей и забил два гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.
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