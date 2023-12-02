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СМИ: Вольфсбург и Лацио заинтересованы в подписании защитника Руха

Премьер-лига
Обновлено

Скауты клубов заинтересовались в игроке во время просмотра матчей молодежной сборной.

СМИ: Вольфсбург и Лацио заинтересованы в подписании защитника Руха

Фото: ФК Рух

UA-Футбол
Новина українською

Защитником "Руха" Богданом Слюбиком заинтересовались сразу два клуба, немецкий "Вольфсбург" и итальянское "Лацио"

Скауты клубов просматривали игру Слюбика во время матча молодежной сборной. Также на их заинтересованность повлияли хорошие результаты украинца.

Напомним, в этом сезоне Богдан Слюбик сыграл 15 матчей и забил два гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.

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Источник:
Футбол юа
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