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Александр Сваток: Нам нужно приложить немало усилий, чтобы получить положительный результат

Премьер-лига

Защитник Днепр-1 поделился своими мыслями перед матчем с Ворсклой

Александр Сваток: Нам нужно приложить немало усилий, чтобы получить положительный результат

scdnipro1.com.ua

UA-Футбол
Новина українською

Защитник днепрян Александр Сваток перед игрой с "Ворсклой" пообщался с пресс-службой УПЛ.

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"Днепр-1" сейчас идет первой в турнирной таблице. Вам психологически комфортно или все же чувствуете давление, связанное с тем, что преследователи достаточно близко, а у некоторых еще и матчи в запасе?

Не могу говорить от имени всей команды, но как мне кажется, мы движемся от игры к игре, в турнирную таблицу особо не заглядываем. Все мысли о ближайшем сопернике. Сейчас - "Ворскла", дальше будет "Полесье". Вот так и шагаем, от игры к игре.

"Ворскла" в этом сезоне не очень стабильна, хотя в последнее время команде удалось найти себя и набрать очки. Чем опасен этот соперник?

У них есть свой рисунок игры, это сильная команда с качественными игроками. Поэтому нам нужно очень добросовестно сыграть и приложить немало усилий, чтобы получить положительный результат.

Напомним, матч "Днепр-1" - "Ворскла" в рамках 16 тура УПЛ, пройдет сегодня в 17:00.

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Источник:
УПЛ
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