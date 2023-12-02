  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Матч между Колос и Оболонью начнется с опозданием из-за воздушной тревоги
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матч между Колос и Оболонью начнется с опозданием из-за воздушной тревоги

Премьер-лига

Игра должна была начаться в 13:00

Матч между Колос и Оболонью начнется с опозданием из-за воздушной тревоги

Фото: ФК Колос/Автор - невідомий

Новина українською

Начало матча между “Колос” и “Оболонью” перенесено из-за воздушной тревоги по всей Украине.

Матч должен был начаться в 13:00.

Команды успехи выйти на газон, но из-за начало воздушной тревоги в 12:08 предматчевые разминки и сама игра были отложены.

Новое время начало матча будет известно позже.

По теме
yellow-arrow
Дедышин: Интерес Лацио и Вольфсбурга к Слюбику? Наверное, это какие-то агентские игры
yellow-arrow
Минай - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Заснеженное киевское дерби. Текстовый онлайн матча УПЛ Колос - Оболонь
Оболонь (Киев) УПЛ Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости