Матч между Колос и Оболонью начнется с опозданием из-за воздушной тревоги

Начало матча между “Колос” и “Оболонью” перенесено из-за воздушной тревоги по всей Украине.

Матч должен был начаться в 13:00.

Команды успехи выйти на газон, но из-за начало воздушной тревоги в 12:08 предматчевые разминки и сама игра были отложены.

Новое время начало матча будет известно позже.