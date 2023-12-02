Премьер-лига
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Матч между Колос и Оболонью начнется с опозданием из-за воздушной тревоги
Игра должна была начаться в 13:00
Фото: ФК Колос/Автор - невідомий
Начало матча между “Колос” и “Оболонью” перенесено из-за воздушной тревоги по всей Украине.
Матч должен был начаться в 13:00.
Команды успехи выйти на газон, но из-за начало воздушной тревоги в 12:08 предматчевые разминки и сама игра были отложены.
Новое время начало матча будет известно позже.
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