Дедышин: Интерес Лацио и Вольфсбурга к Слюбику? Наверное, это какие-то агентские игры

Генеральный директор "Руха" Игорь Дедышин отрицает информацию об интересе европейских клубов к центрбеку Богдану Слюбыку.

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"Столько клубов назвали, что у меня аж голова закружилась. Никаких предложений по Слюбыку мы не получали и никто с нами не контактировал. Я не знаю, кто распускает такую информацию. Наверное, это какие-то агентские игры".

"Позиция клуба у нас такая – мы готовы рассматривать предложения по любому нашему футболисту. Как оцениваем Слюбыка? Мы не оцениваем своих футболистов, мы же не на базаре. Их оценивает рынок", – сказал Дедышин.