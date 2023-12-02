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Дедышин: Интерес Лацио и Вольфсбурга к Слюбику? Наверное, это какие-то агентские игры
Гендиректор Руха уверяет, что никаких предложений по игроку не было
Фото: ФК Рух
Генеральный директор "Руха" Игорь Дедышин отрицает информацию об интересе европейских клубов к центрбеку Богдану Слюбыку.
"Столько клубов назвали, что у меня аж голова закружилась. Никаких предложений по Слюбыку мы не получали и никто с нами не контактировал. Я не знаю, кто распускает такую информацию. Наверное, это какие-то агентские игры".
"Позиция клуба у нас такая – мы готовы рассматривать предложения по любому нашему футболисту. Как оцениваем Слюбыка? Мы не оцениваем своих футболистов, мы же не на базаре. Их оценивает рынок", – сказал Дедышин.
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