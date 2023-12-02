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В тренерский штаб Пушича в Шахтере вошел еще один нидерландец

Премьер-лига

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В тренерский штаб Пушича в Шахтере вошел еще один нидерландец

ФК Шахтар

UA-Футбол
Новина українською

На официальном сайте донецкого "Шахтера" было опубликовано что в штаб Пушича вошел еще один голландец, а именно 51-летний нидерландский специалист Крис ван дер Верден.

Крис ван дер Верден до того как присоединился к штабу "Шахтера" работал ассистентом тренера в таких клубах как: ПСВ (2013-2018) Фенербахче (2018) Дерби Каунти (2019-2020) АДО Ден Гааг (2022)

Напомним, осенью "Шахтер" усилил тренерский штаб Пушича еще тремя специалистами - Марио Станичем, Рулом Тамбером и Йеруном Схепенсом.

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Источник:
ФК Шахтер
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