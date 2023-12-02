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УПЛ. Днепр-1 - Ворскла 1:2. Не все так просто в этой жизни...

Премьер-лига
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Подопечные Скрипника шокируют команду Максимова

УПЛ. Днепр-1 - Ворскла 1:2. Не все так просто в этой жизни...

Фото пресслужби СК "Дніпро-1"

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Детальный отчет по матчу ожидайте в ближайшее время.

16-й тур УПЛ сезона 2023/24

2.12.2023. Днепр, "Днепр-Арена"

"Днепр-1" - "Ворскла" 1:2

Голы: Леднев 3 - Челядин 31, Фелипе 43

"Днепр-1": Волынец - Мирошниченко, Сарапий, Сваток (к), Адамюк (Пасич 60) - Рубчинский, Бабенко - Леднев (Витиньо 73), Пихаленок, Гуцуляк - Филиппов (Танчик 60).

Главный тренер: Юрий Максимов.

"Ворскла": Исенко - Якубу (Сантана 90+4), Крупский, Павлюк, Пердута (к) - Челядин (Бацула 90+4), Скляр - Кане, Юрченко, Фелипе (Корниенко 73) - Степанюк.

Главный тренер: Виктор Скрипник.

Предупреждения: Гуцуляк 38, Якубу 88

Арбитр: Романюк Анастасия

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Комментарии
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aleks68
02.12.2023 в 18:54
вот и фейк-1 приплыл
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Комментарии 3
aleks68
02.12.2023 в 18:54
вот и фейк-1 приплыл
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Бapceлиниyс
02.12.2023 в 18:52
Соси жижа, соси...
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aleks68
02.12.2023 в 18:53
это только начало
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