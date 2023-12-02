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УПЛ. Днепр-1 - Ворскла 1:2. Не все так просто в этой жизни...
Подопечные Скрипника шокируют команду Максимова
Фото пресслужби СК "Дніпро-1"
Детальный отчет по матчу ожидайте в ближайшее время.
16-й тур УПЛ сезона 2023/24
2.12.2023. Днепр, "Днепр-Арена"
"Днепр-1" - "Ворскла" 1:2
Голы: Леднев 3 - Челядин 31, Фелипе 43
"Днепр-1": Волынец - Мирошниченко, Сарапий, Сваток (к), Адамюк (Пасич 60) - Рубчинский, Бабенко - Леднев (Витиньо 73), Пихаленок, Гуцуляк - Филиппов (Танчик 60).
Главный тренер: Юрий Максимов.
"Ворскла": Исенко - Якубу (Сантана 90+4), Крупский, Павлюк, Пердута (к) - Челядин (Бацула 90+4), Скляр - Кане, Юрченко, Фелипе (Корниенко 73) - Степанюк.
Главный тренер: Виктор Скрипник.
Предупреждения: Гуцуляк 38, Якубу 88
Арбитр: Романюк Анастасия
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