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Без голов, однако с кучей предупреждений. Колос - Оболонь 0:0. Видеообзор матча

Премьер-лига

Колос - Оболонь ⋉ 0:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 02.12.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Без голов, однако с кучей предупреждений. Колос - Оболонь 0:0. Видеообзор матча

Фото: пресслужби ФК "Колос"

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Сегодня состоялся поединок 16-го тура УПЛ между "Колосом" и киевской "Оболонью".

В течение 90 минут игры обе команды не смогли забить гол и завершили поединок с ничейным счетом 0:0.

Чемпионат Украины, 16-й тур.

Ковалевка, "Колос"

"Колос" - "Оболонь" 0:0

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