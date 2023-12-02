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Без голов, однако с кучей предупреждений. Колос - Оболонь 0:0. Видеообзор матча
Колос - Оболонь ⋉ 0:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 02.12.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Колос"
Сегодня состоялся поединок 16-го тура УПЛ между "Колосом" и киевской "Оболонью".
В течение 90 минут игры обе команды не смогли забить гол и завершили поединок с ничейным счетом 0:0.
Чемпионат Украины, 16-й тур.
Ковалевка, "Колос"
"Колос" - "Оболонь" 0:0
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