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Черноморец - ЛНЗ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Черноморец - ЛНЗ: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 3.12.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
upl.ua
Команды Романа Григорчука и Олега Дулуба подходят к этому поединку в качестве соседей по турнирной таблице. Разница между коллективами составляет всего 2 очка.
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"Моряки" находятся в кризисе. "Черноморец" проиграл во всех своих трех последних поединках. В свою очередь ЛНЗ наоборот подправил свои результаты и не проиграл с октября.
Матч, как говорится, будет за 6 очков и обещает быть напряженным. Одесситам нужно приходить в себя, а черкасскому коллективу наоборот не сбавлять набранный ход.
Матч 16-го тура УПЛ между одесским "Черноморцем" и черкасским ЛНЗ состоится в воскресенье, 3-го декабря 2023-го года, в 15:00.
Видеотрансляция матча в Украине состоится на Megogo, Киевстар ТБ, Setanta Sports, Volia TV, Sweet.tv, vodafone TV.
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
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