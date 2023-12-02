Черноморец - ЛНЗ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Команды Романа Григорчука и Олега Дулуба подходят к этому поединку в качестве соседей по турнирной таблице. Разница между коллективами составляет всего 2 очка.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

"Моряки" находятся в кризисе. "Черноморец" проиграл во всех своих трех последних поединках. В свою очередь ЛНЗ наоборот подправил свои результаты и не проиграл с октября.

Матч, как говорится, будет за 6 очков и обещает быть напряженным. Одесситам нужно приходить в себя, а черкасскому коллективу наоборот не сбавлять набранный ход.

Матч 16-го тура УПЛ между одесским "Черноморцем" и черкасским ЛНЗ состоится в воскресенье, 3-го декабря 2023-го года, в 15:00.

Видеотрансляция матча в Украине состоится на Megogo, Киевстар ТБ, Setanta Sports, Volia TV, Sweet.tv, vodafone TV.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Черноморец - ЛНЗ Смотреть трансляцию

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>