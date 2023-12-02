  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Черноморец - ЛНЗ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черноморец - ЛНЗ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Черноморец - ЛНЗ: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 3.12.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Черноморец - ЛНЗ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

upl.ua

Новина українською

Команды Романа Григорчука и Олега Дулуба подходят к этому поединку в качестве соседей по турнирной таблице. Разница между коллективами составляет всего 2 очка.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

"Моряки" находятся в кризисе. "Черноморец" проиграл во всех своих трех последних поединках. В свою очередь ЛНЗ наоборот подправил свои результаты и не проиграл с октября.

Матч, как говорится, будет за 6 очков и обещает быть напряженным. Одесситам нужно приходить в себя, а черкасскому коллективу наоборот не сбавлять набранный ход.

Матч 16-го тура УПЛ между одесским "Черноморцем" и черкасским ЛНЗ состоится в воскресенье, 3-го декабря 2023-го года, в 15:00.

Видеотрансляция матча в Украине состоится на Megogo, Киевстар ТБ, Setanta Sports, Volia TV, Sweet.tv, vodafone TV.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча Черноморец - ЛНЗ
Смотреть трансляцию

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

По теме
yellow-arrow
Камбэк в Кривом Роге. Кривбасс - Александрия 2:1. Видеообзор матча
yellow-arrow
Минай - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 03.12.2023
yellow-arrow
Кривбасс вырывается в лидеры, Полесье теряет с аутсайдером. Результаты, расписание и таблица УПЛ
Черноморец (Одесса) Где смотреть футбол ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости