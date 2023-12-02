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Камбэк в Кривом Роге. Кривбасс - Александрия 2:1. Видеообзор матча
Кривбасс - Александрия ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 02.12.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Кривбас"
"Кривбасс" на домашнем стадионе совершил невероятный камбэк против "Александрии". Лидеры чемпионата не могли реализовать моменты в течение до 78-й минуты. Однако подопечные Руслана Ротаня все же уступили - 1:2.
Криворожский клуб пока занимает 1-ю строчку в чемпионате, имея одинаковое количество очков с "Днепром-1" - 33. Александрия 13-я, количество очков совпадает с текущим местом в турнирной таблице.
16-й тур УПЛ, сезон 2023/24
02 декабря, Кривой Рог, стадион "Горняк"
"Кривбасс" - "Александрия" 2:1
Голы: По (78), Бизимана (83) - Шулянский (30)
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