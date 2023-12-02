  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Камбэк в Кривом Роге. Кривбасс - Александрия 2:1. Видеообзор матча
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Камбэк в Кривом Роге. Кривбасс - Александрия 2:1. Видеообзор матча

Премьер-лига

Кривбасс - Александрия ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 02.12.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Камбэк в Кривом Роге. Кривбасс - Александрия 2:1. Видеообзор матча

Фото: пресслужби ФК "Кривбас"

Новина українською

"Кривбасс" на домашнем стадионе совершил невероятный камбэк против "Александрии". Лидеры чемпионата не могли реализовать моменты в течение до 78-й минуты. Однако подопечные Руслана Ротаня все же уступили - 1:2.

Криворожский клуб пока занимает 1-ю строчку в чемпионате, имея одинаковое количество очков с "Днепром-1" - 33. Александрия 13-я, количество очков совпадает с текущим местом в турнирной таблице.

16-й тур УПЛ, сезон 2023/24
02 декабря, Кривой Рог, стадион "Горняк"
"Кривбасс" - "Александрия" 2:1
Голы: По (78), Бизимана (83) - Шулянский (30)

По теме
yellow-arrow
Минай - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 03.12.2023
yellow-arrow
Черноморец - ЛНЗ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Кривбасс вырывается в лидеры, Полесье теряет с аутсайдером. Результаты, расписание и таблица УПЛ
Кривбасс (Кривой Рог) ФК Александрия
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости