Камбэк в Кривом Роге. Кривбасс - Александрия 2:1. Видеообзор матча

"Кривбасс" на домашнем стадионе совершил невероятный камбэк против "Александрии". Лидеры чемпионата не могли реализовать моменты в течение до 78-й минуты. Однако подопечные Руслана Ротаня все же уступили - 1:2.

Криворожский клуб пока занимает 1-ю строчку в чемпионате, имея одинаковое количество очков с "Днепром-1" - 33. Александрия 13-я, количество очков совпадает с текущим местом в турнирной таблице.

16-й тур УПЛ, сезон 2023/24

02 декабря, Кривой Рог, стадион "Горняк"

"Кривбасс" - "Александрия" 2:1

Голы: По (78), Бизимана (83) - Шулянский (30)