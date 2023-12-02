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Вернидуб: Не можем терять наши золотые очки
Кривбасс мечтает о вершине УПЛ
Фото: Аліна Єрофеєва
Матч 16-го тура УПЛ "Кривбасс" - "Александрия" завершилась волевой победой первых со счетом 2:1. Главный тренер криворожан Юрий Вернидуб полностью доволен игрой своих подопечных.
Относительно игры скажу коротко: неплохой матч. Мы понимали, что "Александрия" находится на таком месте, на котором не должна находиться. Команда у них очень молодая и амбициозная, имеет быстрых футболистов. Знали, что будет нелегко и говорил об этом ребятам. По игре: у нас было больше моментов, что в первом, что во втором таймах. Мы пропустили после углового: отскок и мяч очень хорошо лег Шулянскому на ногу.
Но я знал, что ничего страшного не произошло и сказал об этом своим ребятам. Сказал, что мы должны выходить, играть и ни в коем случае не терять наши "золотые" очки. Команда хорошо отреагировала на мои слова, вышла и показала еще лучший футбол. Полностью переиграли "Александрию", забили два важных гола, которые нам принесли победу. С чем и поздравляю команду, клуб, всех болельщиков и город Кривой Рог.
Я увидел сегодня много классного футбола. Очень рад, что ФК "Кривбасс" идет своим путем. И этот путь мы выбрали вместе с ребятами. Хочу дойти туда, куда мы планируем дойти. Но это мы увидим в следующем году, когда закончится чемпионат. "Александрии" же желаю успеха и хорошей подготовки зимой. У них молодая команда, все у них будет хорошо.
Этот чемпионат Украины непредсказуем. Каждая команда может обыграть каждую. Это лишний раз вчера показала игра "Полесья" против "Вереса". А нам надо много терпения, чтобы выдержать все трудности. Очень рассчитываю, что нам это удастся.
После этой победы "Кривбасс" поднялся на 1-е место УПЛ. Следующий матч у них запланирован с "Зарей" 9 декабря.
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