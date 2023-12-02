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Огорчили экстренера. Днепр-1 - Ворскла 1:2. Видеообзор матча

Премьер-лига

Днепр-1 - Ворскла ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 02.12.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Огорчили экстренера. Днепр-1 - Ворскла 1:2. Видеообзор матча

Фото: пресслужби СК "Дніпро-1"

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Сегодня состоялся поединок 16-го тура УПЛ между "Днепром-1" и "Ворсклой".

Полтавский клуб огорчил экс-тренера и наградил его поражением, которое стоило днепрянам первого места в турнирной таблице.

Хозяева забили первыми, автором довольно курьезного гола стал Леднев, а шедевральную передачу отдал Пихаленок. Однако к концу первого тайма "Ворскла" не только отыгралась, но и вышла вперед.

Второй тайм обошелся без забитых мячей.

16-й тур УПЛ сезона 2023/24
2.12.2023. Днепр, "Днепр-Арена"
"Днепр-1" - "Ворскла" 1:2
Голы: Леднев 3 - Челядин 31, Фелипе 43

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