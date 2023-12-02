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Волынец: Мы сами виноваты, что игра закончилась с таким счетом
Голкипер Днепра-1 отмечает проблемы в обороне
Фото: Дніпро-1
Матч 16-го тура УПЛ между "Днепром-1" и "Ворсклой" подарил нам 3 гола, большинство из которых забили полтавчане. 1:2 - "Ворскла" едет домой с 3-я очками.
Голкипер днепрян Евгений Волынец нашел сходство в этой игре с прошлой.
Ощущения не очень хорошие. У нас было хорошее начало, но мы, пожалуй, сами немного виноваты в том, что игра закончилась с таким счетом.
В раздевалке, после первого тайма, вводили коррективы. И тренеры, и игроки между собой пообщались, что надо спасать матч. Во втором тайме была уже совсем другая картина, но мы не смогли хотя бы отыграться.
Конечно, четыре пропущенных гола за две игры - это очень много. Но я хочу похвалить тот же "Черноморец", который хорошо играет на атаку, и даже в меньшинстве они составили для нас проблемы. Однако, это, конечно, не оправдание. Видимо, у нас что-то немного сломалось, появились ошибки, но впереди еще есть игра и будем стараться действовать более надежно в обороне.
"Днепр-1" занимает 2-е место в УПЛ, имея равное количество очков с лидером "Кривбассом". По календарю дальше днепрян ждет "Полесье". Матч запланирован на 8 декабря.
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