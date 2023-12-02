Скрипник – о победе над СК Днепр-1: Сегодня нам повезло. Была хорошая реализация

Главный тренер "Ворсклы" Виктор Скрипник поделился мыслями о матче против "Днепра-1" после победы его подопечных:

- Выиграть у такой команды, как "Днепр-1" в этом сезоне очень сложно. Это хорошая, мощная команда. Понимали, что если будем играть в открытый футбол против такой команды, то это будет самоубийством. Играли против мяча, а то, что моя команда умеет терпеть - это я знаю, что сегодня и было. А пропущенный гол нас больше успокоил, чем было бы постоянно 0:0... Так что играли, два гола забили, а потом уже действовали по счету. Второй тайм был невыразительный с нашей стороны, но победа есть победа. Конечно, мы довольны.

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- Путем чего все же удалось сегодня одержать победу?

- Я уже сказал об этом. Если "Днепр-1" по игре выигрывает 3:1 у "Шахтера", то с таким соперником нельзя действовать в открытый футбол. А мы умеем терпеть и перекрывали все намерения, которые были у хороших полузащитников днепрян, таких, как Пихаленок, Рубчинский, Бабенко, Гуцуляк - тот парень, который стучится в сборную. Наш план на игру был терпеть, а в атаке у нас всегда есть моменты. Сегодня нам повезло - два момента и два гола, или три момента и два гола. У нас была хорошая сегодня реализация.

- Вы с Юрием Максимовым вместе играли еще в "Вердере". Это была дополнительная личная для вас мотивация?

- Нет (улыбается). Если так считать, то с любым тренером работающим у нас в Украине будут игры принципиальные. Я со всеми хорошо знаком, с кем-то вместе играли, или друг против друга. Но повторюсь, мне очень нравится, как играет "Днепр-1", и те ребята, которые играют за команду, и команда полностью заслуживает ту позицию, которую занимает в турнирной таблице. Ничего принципиального не было, а хотелось лишь только того, чтобы "Ворскла" победила, что мы и пытались сделать.

- На этот раз команда пропустила только один гол. Удалось навести порядок в обороне?

- Если бы мы проиграли 0:1, я был бы недоволен, но мы победили 2:1, Если я буду знать, что мы пропускаем, но побеждаем, то буду соглашаться с этими пропущенными мячами (улыбается). На самом деле все создается из полумоментов, а мы знали, что днепрянам нельзя давать пространства, ведь в их составе очень интеллектуальные игроки. Те же Гуцуляк и Филиппов могут сделать гол из ничего. Сегодня нам это удалось.