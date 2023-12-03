Ротань: Я здесь, чтобы наша молодежь прогрессировала

"Кривбасс" в рамках УПЛ одолел "Александрию" 2:1 на своем поле. Главный тренер команды из Кировоградщины Руслан Ротань разочарован итогом матча.

99 процентов нашей команды очень хотели сегодня победить, они сейчас опустошены. Они заслуживали победы. Но есть такое понятие, как халатность. К сожалению, такие поражения также случаются в футболе.

Да, "Кривбасс" проигрывал и хотел переломить ход матча. Ведь побеждает команда. И у "Кривбасса" она есть. "Кривбасс" сейчас лидер украинского футбола. Мы также хотим так побеждать. Но это должны делать не только футболисты, а и тренеры, персонал, руководство. Все вместе.

У нас на 90 процентов новая команда, которая состоит из молодых футболистов. Это стратегия клуба. Поэтому я здесь, и очень хочу, чтобы наша молодежь прогрессировала. Если не брать результат, то они становятся сильнее с каждым днем. Они набивают "шишки". Относительно такого нашего турнирного положения, то это вопрос времени. Я в этом уверен.