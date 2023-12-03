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Василий Курко: Верес начал отталкиваться от дна
Защитник ровенской команды рассказал о своих эмоциях от игры
ФК Верес
Защитник "Вереса" Василий Курко поделился впечатлениями от матча 16 тура УПЛ против "Полесья" 1:1.
"Я очень верил в победу над "Полесьем". Как и вся команда. Даже когда уступали в счете - было ощущение, что в конце дожмем соперника и зацепимся по крайней мере за ничью. Пропущенный гол анализировать сейчас трудно. Все очень быстро произошло. Вроде бы все надежно сыграли со своими игроками в штрафной площадке. Но сопернику удался подбор и человек забил. Надо анализировать. Ничья с "Полесьем" - не наш максимум. Мы лишь оттолкнулись от дна и к этому максимуму движемся", — сказал Курко.
Напомним, "Верес" на текущий момент занимает 14 место в турнирной таблице.
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