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Василий Курко: Верес начал отталкиваться от дна

Премьер-лига

Защитник ровенской команды рассказал о своих эмоциях от игры

Василий Курко: Верес начал отталкиваться от дна

ФК Верес

UA-Футбол
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Защитник "Вереса" Василий Курко поделился впечатлениями от матча 16 тура УПЛ против "Полесья" 1:1.

"Я очень верил в победу над "Полесьем". Как и вся команда. Даже когда уступали в счете - было ощущение, что в конце дожмем соперника и зацепимся по крайней мере за ничью. Пропущенный гол анализировать сейчас трудно. Все очень быстро произошло. Вроде бы все надежно сыграли со своими игроками в штрафной площадке. Но сопернику удался подбор и человек забил. Надо анализировать. Ничья с "Полесьем" - не наш максимум. Мы лишь оттолкнулись от дна и к этому максимуму движемся", — сказал Курко.

Напомним, "Верес" на текущий момент занимает 14 место в турнирной таблице.

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Василий Курко Верес
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Источник:
НК Верес
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