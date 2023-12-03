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"Это будет непростой выездной матч": Денис Пидгурский об игре с Зарей
Полузащитник желто-черных рассказал о подготовке к матчу с Зарей
ФК Рух
Полузащитник "Руха" Денис Пидгурский рассказал, что ожидает от матча против "Зари" который состоится 3 декабря в 13:00.
"Зари", то это очень хорошая команда и они недаром выступают в еврокубках. Несмотря на их текущие результаты в их составе собраны качественные футболисты. Особенно хороший подбор в атаке, где играют Герреро и Антюх. Мы досконально изучаем игру луганчан на теориях - тренерский штаб дает нам много информации о будущем сопернике. Это будет непростой выездной матч, но мы готовимся в обычном режиме. В последних матчах этого года нужно выложиться на все 100% и получить положительный для "Руха" результат", — сказал Пидгурский.
Напомним, на данный момент "Рух" занимает 5 место в турнирной таблице УПЛ, у них 24 очка.
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