"Это будет непростой выездной матч": Денис Пидгурский об игре с Зарей

Полузащитник "Руха" Денис Пидгурский рассказал, что ожидает от матча против "Зари" который состоится 3 декабря в 13:00.

"Зари", то это очень хорошая команда и они недаром выступают в еврокубках. Несмотря на их текущие результаты в их составе собраны качественные футболисты. Особенно хороший подбор в атаке, где играют Герреро и Антюх. Мы досконально изучаем игру луганчан на теориях - тренерский штаб дает нам много информации о будущем сопернике. Это будет непростой выездной матч, но мы готовимся в обычном режиме. В последних матчах этого года нужно выложиться на все 100% и получить положительный для "Руха" результат", — сказал Пидгурский.