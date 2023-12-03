Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Минай - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Минай - Динамо: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 03.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Последняя команда лиги примет одного из претендентов на чемпионство. У "Миная" мало аргументов, которые можно противопоставить "Динамо", но бороться все равно нужно.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч 16-го тура УПЛ состоится в воскресенье, третьего декабря, в 13:00. Смотреть можно на YouTube.
УПЛ. Шестнадцатый тур. 03.12.2023
Минай. "Минай-Арена"
Арбитр в поле – Александр Шандор
"Минай" 13:00 "Динамо"
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – YouTube, Суспільне
Трансляція матчу Минай - ДинамоСмотреть трансляцию
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Минай - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 03.12.2023
- Потенциальные соперники Украины на Евро, провал лидера УПЛ, сухой матч Лунина. Главные новости за первое декабря
- Шахтер - Металлист 1925. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 03.12.2023
- Кривбасс вырывается в лидеры, Полесье теряет с аутсайдером. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- "Я за мир во всем мире". Российская модель, которую связывают с Мудриком, пожаловалась на хейт со стороны украинцев
- Будто и без того критики мало. Мудрика заподозрили в романе с русской моделью. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн