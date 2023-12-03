Минай - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Последняя команда лиги примет одного из претендентов на чемпионство. У "Миная" мало аргументов, которые можно противопоставить "Динамо", но бороться все равно нужно.

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Матч 16-го тура УПЛ состоится в воскресенье, третьего декабря, в 13:00. Смотреть можно на YouTube.

УПЛ. Шестнадцатый тур. 03.12.2023

Минай. "Минай-Арена"

Арбитр в поле – Александр Шандор

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