Черноморец - ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Черноморец" в последнее время растерял тот темп, который в начале сезона помогал держаться команде среди лидеров. А ЛНЗ при Дулубе превратился в очень неудобного соперника для всех участников УПЛ.

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Матч 16-го тура УПЛ состоится в воскресенье, третьего декабря, в 15:00. Смотреть можно на MEGOGO.

16-й тур УПЛ сезона 2023/24

3.12.2023. Одесса, "Черноморец"

Арбитр - Каленов Александр

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