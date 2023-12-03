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Черноморец - ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Черноморец - ЛНЗ: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 03.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: УПЛ
"Черноморец" в последнее время растерял тот темп, который в начале сезона помогал держаться команде среди лидеров. А ЛНЗ при Дулубе превратился в очень неудобного соперника для всех участников УПЛ.
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Матч 16-го тура УПЛ состоится в воскресенье, третьего декабря, в 15:00. Смотреть можно на MEGOGO.
16-й тур УПЛ сезона 2023/24
3.12.2023. Одесса, "Черноморец"
Арбитр - Каленов Александр
"Черноморец" 15:00 ЛНЗ
Текстовая онлайн-трансляция матчу – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Sweet.tv, vodafone TV.
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