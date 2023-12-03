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Шахтер - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Шахтар - Меатллист 1925: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 03.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Шахтер - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" произвел замену тренера посреди сезона, но пока это не уберегает "горняков" от проблем в УПЛ. В последних двух турах "Шахтер" не побеждал.

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Матч 16-го тура УПЛ состоится в воскресенье, третьего декабря, в 17:00. Смотреть можно на MEGOGO.

Чемпионат Украины, 16-й тур

3 декабря 2023. Львов, “Арена Львов”

“Шахтер” 17:00 “Металлист 1925”

Телетрансляция – Megogo, Setanta Sports, Київстар ТБ, Воля TV, Vodafone TV

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Трансляція матчу Шахтар - Металіст 1925
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