Шахтер - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Шахтер" произвел замену тренера посреди сезона, но пока это не уберегает "горняков" от проблем в УПЛ. В последних двух турах "Шахтер" не побеждал.

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Матч 16-го тура УПЛ состоится в воскресенье, третьего декабря, в 17:00. Смотреть можно на MEGOGO.

Чемпионат Украины, 16-й тур

3 декабря 2023. Львов, “Арена Львов”

Телетрансляция – Megogo, Setanta Sports, Київстар ТБ, Воля TV, Vodafone TV