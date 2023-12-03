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Шахтер - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Шахтар - Меатллист 1925: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 03.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: Александр Приходько
"Шахтер" произвел замену тренера посреди сезона, но пока это не уберегает "горняков" от проблем в УПЛ. В последних двух турах "Шахтер" не побеждал.
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Матч 16-го тура УПЛ состоится в воскресенье, третьего декабря, в 17:00. Смотреть можно на MEGOGO.
Чемпионат Украины, 16-й тур
3 декабря 2023. Львов, “Арена Львов”
“Шахтер” 17:00 “Металлист 1925”
Телетрансляция – Megogo, Setanta Sports, Київстар ТБ, Воля TV, Vodafone TV
Трансляція матчу Шахтар - Металіст 1925Смотреть трансляцию
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