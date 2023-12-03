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Джихад Бизимана: Мы показали, что можем переломить ход непростого поединка
Полузащитник криворожской команды подвел итоги домашней победы над Александрией
Фото: fckryvbas.com
Вчера "Кривбасс" одолел "Александрию" со счетом 2:1. Полузащитник Джихад Бизимана рассказал как это произошло.
"Мы проявили незаурядный характер и продемонстрировали, что можем переломить ход непростого поединка и преодолеть насыщенную оборону. Два гола перевернули все с ног на голову. Уверен, именно такие победы помогают команде становиться еще сильнее и приближаться к своей цели".
Также Бизимана поделился своими эмоциями о первом забитом мяче.
"Очень рад забить дебютный гол за "Кривбасс". Это действительно важный момент для меня. Хотел забить еще раньше, были моменты, но не везло в завершающей стадии. Где-то не попадал по воротам, где-то спасали соперников вратари. И вот наконец пришел тот момент, когда я забил дебютный гол за нашу команду. Надеюсь, это мой не последний гол за красно-белых", — сказал полузащитник.
Напомним, после этой победы "Кривбасс" разместился на первом месте в турнирной таблице УПЛ.
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