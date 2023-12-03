Матч приостановлен из-за воздушной тревоги. Минай - Динамо Киев

Сегодня в рамках 16 тура УПЛ "Минай" сыграет "Динамо Киев" в 13:00, но матч приостановили из-за воздушной тревоги. Как только опасность исчезнет, матч обновится.

Напомним, что после обновления игры вы сможете на сайте UA-Футбол посмотреть трансляцию матча.