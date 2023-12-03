  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Матч приостановлен из-за воздушной тревоги. Минай - Динамо Киев
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матч приостановлен из-за воздушной тревоги. Минай - Динамо Киев

Премьер-лига
Обновлено

Матч возобновится после исчезновения опасности

Матч приостановлен из-за воздушной тревоги. Минай - Динамо Киев

Скриншот: Setanta Sports

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня в рамках 16 тура УПЛ "Минай" сыграет "Динамо Киев" в 13:00, но матч приостановили из-за воздушной тревоги. Как только опасность исчезнет, матч обновится.

Читайте такжеМинай - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 03.12.2023

Напомним, что после обновления игры вы сможете на сайте UA-Футбол посмотреть трансляцию матча.

По теме
yellow-arrow
"Мы выйдем на поле и сделаем то, что готовили в течение недели": Ярослав Мартынюк - о предстоящей игре с Шахтером
yellow-arrow
Шапаренко снова возвращается к игре. Стартовые составы на матч Минай - Динамо
yellow-arrow
Остановит ли Любенович серию Шовковского? Текстовый онлайн матча УПЛ Минай - Динамо
Динамо (Киев) ФК Минай
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости