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Матч приостановлен из-за воздушной тревоги. Минай - Динамо Киев
Матч возобновится после исчезновения опасности
Скриншот: Setanta Sports
Сегодня в рамках 16 тура УПЛ "Минай" сыграет "Динамо Киев" в 13:00, но матч приостановили из-за воздушной тревоги. Как только опасность исчезнет, матч обновится.
Напомним, что после обновления игры вы сможете на сайте UA-Футбол посмотреть трансляцию матча.
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