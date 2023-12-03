Жан По: Дожали Александрию и добыли необходимые три зачетных балла

Полузащитник криворожского "Кривбасса" Жан По поделился своими эмоциями от забитого гола:

"Когда я забил гол, немного растрогался, заплакал. Это был очень эмоциональный чувствительный момент для меня. Мне говорили, что я уже не вернусь в футбол, что надо заканчивать. Но мне дали шанс, и я его реализовал. Юрий Николаевич всегда отмечает, что при атаках нам нужно вбегать в зоны, использовать фланги, быть активными у ворот соперника и постоянно нагнетать. В конце матча это дало плоды: мы забили два мяча. Дожали "Александрию" и получили такие необходимые нам три зачетных балла", — рассказал Жан По.