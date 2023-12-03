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Матч Минай - Динамо перенесен
Еще одна отложенная игра для киевлян
Олександр Приходько, UA-Футбол
Поединок 16-го тура УПЛ между "Минаем" и "Динамо" был прерван из-за воздушной тревоги уже на 2-й минуте.
В 14:37 тревога закончилась. Однако, из-за того, что на стадионе "Минай" нет штучного освещения, делегат принял решение об отмене матча. Судьба игры решится позже.
Итак, теперь киевское "Динамо" имеет 4 матча УПЛ, которые они не сыграли в этом сезоне по разным причинам.
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Бapceлиниyс
03.12.2023 в 15:09
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