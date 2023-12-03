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Матч Минай - Динамо перенесен

Премьер-лига
Обновлено

Еще одна отложенная игра для киевлян

Матч Минай - Динамо перенесен

Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Поединок 16-го тура УПЛ между "Минаем" и "Динамо" был прерван из-за воздушной тревоги уже на 2-й минуте.

В 14:37 тревога закончилась. Однако, из-за того, что на стадионе "Минай" нет штучного освещения, делегат принял решение об отмене матча. Судьба игры решится позже.Матч Минай - Динамо перенесен - изображение 1

Итак, теперь киевское "Динамо" имеет 4 матча УПЛ, которые они не сыграли в этом сезоне по разным причинам.

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1 голосов
Комментарии
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Бapceлиниyс
03.12.2023 в 15:09
Это, какой-то позор.
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4
2
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Комментарии 14
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Бapceлиниyс
03.12.2023 в 15:09
Это, какой-то позор.
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4
2
aleks68
03.12.2023 в 15:32
следующий матч начинать с утра в 9-10 часов.внести изменения в регламент
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3
1
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Бapceлиниyс
03.12.2023 в 15:48
Не иначе.
 
0
1
Pianist (Київ)
03.12.2023 в 15:09
Цирк. Е»аный стыд.
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6
1
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xo66it (Оболонський Рейх)
03.12.2023 в 15:07
Об'єктивно якісь вимоги до стадіонів треба повертати, не дивлячись на війну. Там освітлення, там дренаж..
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9
0
Serhio79 (Kyiv)
03.12.2023 в 15:06
Я взагалі стадіонами без освітлення не допускав би до матчів УПЛ!P.S. А які проблеми перенести матч на ужгородський "Авангард"?
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8
0
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xo66it (Оболонський Рейх)
03.12.2023 в 15:07
Так на Авангарді так само освітлення не працює вже років 30
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2
0
aleks68
03.12.2023 в 15:06
на упл тв два осла рассказывают что-то о кабинетных играх.зачем этот минай в УПЛ?
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5
0
gulfstream
03.12.2023 в 14:59
Не має освітлення на стадіоні… УПЛ
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5
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
03.12.2023 в 14:58
+ все поле снегом замело.
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1
3
aleks68
03.12.2023 в 15:01
гнать их на.... из упл.можно провести матч на другом стадионе.тем более с такой обстановкой в стране
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5
0
aleks68
03.12.2023 в 14:57
минай сейчас на последнем месте.пусть там и остаётся и вылетает из УПЛ.нет освещения на стадионе.зачем такие команды допускать к участию в чемпионате
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5
0
Kondor (Веселе)
03.12.2023 в 15:07
Так в Ужгороде нет богатеньких Буратино,таможня под неусыпным оком УСБ(возможно)
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0
4
aleks68
03.12.2023 в 15:14
тем более гнать.нечего устраивать показуху-16 команд в чемпионате,развите футбола в стране
 
2
0

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