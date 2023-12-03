Матч Минай - Динамо перенесен

Поединок 16-го тура УПЛ между "Минаем" и "Динамо" был прерван из-за воздушной тревоги уже на 2-й минуте.

В 14:37 тревога закончилась. Однако, из-за того, что на стадионе "Минай" нет штучного освещения, делегат принял решение об отмене матча. Судьба игры решится позже.

Итак, теперь киевское "Динамо" имеет 4 матча УПЛ, которые они не сыграли в этом сезоне по разным причинам.