Шахтер - Металлист 1925: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ

Неожиданное поражение “Днепра-1” полтавской “Ворскле” дает “Шахтеру” шанс вновь получить статус “лидера лиги по потерянным очкам”. Для этого нужно обыграть амбициозный “Металлист 1925”.

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Смотрите матч 16 тура "Шахтер" – "Металлист 1925" в воскресенье, 3 декабря на платформах Megogo, Setanta Sports, Київстар ТБ, Воля TV, Vodafone TV.

Начало матча "Шахтер" – "Металлист 1925" о 17:00.

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