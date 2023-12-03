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Шахтер - Металлист 1925: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Где покажут в прямом эфире матч Шахтер – Металлист 1925, УПЛ, 3 декабря 2023

Шахтер - Металлист 1925: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ

Михайло Лозовий, UA-Football

Новина українською

Неожиданное поражение “Днепра-1” полтавской “Ворскле” дает “Шахтеру” шанс вновь получить статус “лидера лиги по потерянным очкам”. Для этого нужно обыграть амбициозный “Металлист 1925”.

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Смотрите матч 16 тура "Шахтер" – "Металлист 1925" в воскресенье, 3 декабря на платформах Megogo, Setanta Sports, Київстар ТБ, Воля TV, Vodafone TV.

Начало матча "Шахтер" – "Металлист 1925" о 17:00.

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Трансляція матчу Шахтар - Металіст 1925
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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча Шахтер - Металлист 1925 на UA-Футбол>>.

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