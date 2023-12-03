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"Этот поединок придется переносить на весеннюю часть сезона": Менеджер Миная - об игре с ЛНЗ
Медиа-менеджер прокомментировал предстоящую игру команды из-за погодных условий
Олександр Приходько, UA-Футбол
Медиа-менеджер Мирослав Небесник рассказал о возможной судьбе матча 17 тура УПЛ, "ЛНЗ" - "Минай".
"Поединок должен был состояться в Черкассах, как положено. Однако ЛНЗ посмотрел прогноз погоды и принял решение, что не сможет обеспечить газон в нормальном состоянии. Решили попробовать провести матч в Киеве. Однако из-за логистических нюансов не нашли стадион, где было бы им удобно провести матч в роли хозяев. Пока этот вопрос не закрыт. Впрочем, вероятнее всего, что и этот поединок придется переносить на весеннюю часть сезона", — сказал Небесник.
Напомним, матч "ЛНЗ" - "Минай" должен состояться в субботу 9 декабря в 13:00.
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