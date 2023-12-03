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"Этот поединок придется переносить на весеннюю часть сезона": Менеджер Миная - об игре с ЛНЗ

Премьер-лига

Медиа-менеджер прокомментировал предстоящую игру команды из-за погодных условий

"Этот поединок придется переносить на весеннюю часть сезона": Менеджер Миная - об игре с ЛНЗ

Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Медиа-менеджер Мирослав Небесник рассказал о возможной судьбе матча 17 тура УПЛ, "ЛНЗ" - "Минай".

"Поединок должен был состояться в Черкассах, как положено. Однако ЛНЗ посмотрел прогноз погоды и принял решение, что не сможет обеспечить газон в нормальном состоянии. Решили попробовать провести матч в Киеве. Однако из-за логистических нюансов не нашли стадион, где было бы им удобно провести матч в роли хозяев. Пока этот вопрос не закрыт. Впрочем, вероятнее всего, что и этот поединок придется переносить на весеннюю часть сезона", — сказал Небесник.

Напомним, матч "ЛНЗ" - "Минай" должен состояться в субботу 9 декабря в 13:00.

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Источник:
УПЛ ТБ
Комментарии
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aleks68
03.12.2023 в 16:44
разогнать вас до весны.
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Комментарии 2
aleks68
03.12.2023 в 16:44
разогнать вас до весны.
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жека-киев (биг виладж)
03.12.2023 в 16:20
Якшо попадемо на чє 2024, то до 15 травня треба буде закінчити.Треба було чимось думати ', коли чемпіонат починали 28.07.Можна було подумати і почати 14го, чи 21го. І не мали б проблем.Просто б зіграли в нормальних погодних умовах.Та там тільки зп є кому отримувати, а думати -ні.
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