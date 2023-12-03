УПЛ. Черноморец - ЛНЗ 1:3. Тут уже Григорчуку не на что сетовать

На старте одесская и черкасская команды действовали достаточно сумбурно. Моменты, хоть и не очень острые, но возникали у обоих ворот. В целом игра была равной по всем параметрам. Примерно одинаковый процент владения мячом, примерно равное количество ударов, да и в целом одинаковый уровень.

Большинство игрового времени обе стороны действовали тактически и неуступчиво. Одним словом "идеальный" сухой футбол для тренеров. Мяч ходил вязко, коллективы не могли быстро проходить линии соперника. При этом, что удивительно для матча середняков, борьбы и фолов было немного. В целом в первой половине встречи "Черноморец" и ЛНЗ обменялись угловыми и штрафными. Было еще несколько ничем неприметных ударов, но все неточно.

По сути бенефисом первого тайма стало количество компенсированного времени - арбитр Каленов ничего не добавил. Это очень ярко говорит о насыщенности событий на арене в Одессе. Триумф обороны над атакой!

Сразу после перерыва гости имели неплохую возможность наконец-то раскрыть эту игру. Варакута от своего взял мяч в руки - свободный удар. Футболисты ЛНЗ очень долго готовились, но удар у Рыбалко не получился от слова совсем. Как говорят в народе, разбег на гривну, удар - на копейку. Впрочем, подопечные Дулуба не стушевались и через несколько минут все же размочили счет. В своей штрафной зоне ошибся Салюк, а Хобленко вовремя сориентировался и вколотил снаряд в сетку.

После этого игра немного активизировалась, футболисты хоть немного забегали. В частности, хозяева начали что-то пытаться создать в атаке. Наставники обеих команд реагировали на события на поле по-разному. Олег Дулуб проводил замены, чтобы усилить собственный прессинг. В свою очередь Роман Григорчук, свойственно для себя, тянул с ротациями. И решения белорусского специалиста работали - ЛНЗ удавалось сбивать "морякам" темп. В первой половине вторых 45 минут если и кто-то мог еще забивать, то это явно гости. Черкасский коллектив вел игру и не подпускал к своим воротам. Игроки же "Черноморца" действовали хаотично и нервно.

Тем не менее, "моряки", которые известны своим боевым характером, не сдались. После суматохи в штрафной площадке Штогрин сумел протолкнуть мяч в ворота Пенькова - ничья. Игра в конце концов завелась и мы получили интригу на последние 15 минут. В концовке острее атаковали гости. Сначала опасно со штрафного пробивал Рыбалка. А позже одесситы сломя голову побежали вперед и наткнулись на контрвыпад. Наумец протащил мяч со своей половины поля и сам все исполнил - 1:2!

"Черноморец" ничего больше не мог предложить. А вот ЛНЗ проводил уже контратаки на разрыв. Сначала черкасцы отличились из офсайда, а позже в компенсированное время Олейник забил уже чистый мяч и поставил финальную точку в поединке. Примечательно, что снова привез Салюк, при этом защитник одесситов даже не бросился исправлять свою очередную роковую ошибку...

Команда Романа Григорчука снова без очков. Уже четвертый матч подряд. Катастрофа. Если в прошлых турах коуч "моряков" мог сетовать на серию удалений, то в этой встрече поражение полностью по игре. Черкасский коллектив просто вышел и сделал свое дело, благодаря чему обошел "Черноморец" в таблице.

16-й тур УПЛ сезона 2023/24

3.12.2023. Одесса, "Черноморец"

"Черноморец" - ЛНЗ 1:3

Голы: Штогрин 75 - Хобленко 51, Наумец 83, Олейник 90+4

ЛНЗ: Пеньков, Калюжный (Наумец 65), Шестаков (Олейник 89), Бойко, Пасич (Савин 77), Хобленко (Прядун 65), Насонов, Муравский, Рыбалка, Ковалев, Стасюк

Главный тренер: Олег Дулуб

"Черноморец": Варакута, Путря, Салюк, Ермаков, Брагару, Васильев (Хадида 89), Кузык, Шпорн, Штогрин, Бадибанга, Йеде (Бойчук 72)

Главный тренер: Роман Григорчук

Предупреждения: Муравский 16, Кузык 48, Хобленко 52, Бадибанга 86, Бойко 90+1

Арбитр: Каленов Александр