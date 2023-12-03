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"Футболисты Динамо просто переоделись и покинули стадион". Менеджер Миная раскрыл детали перенесенного матча
Опять скандал?
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Матч "Миная и "Динамо" уже на 2-й минуте прервала тревога. После ее окончания игру не возобновили, так как на стадионе "Минай" не было искусственного освещения.
Медиаменеджер "Миная" Мирослав Небесник рассказал детали этой ситуации.
Был деддайн, который был оговорен сторонами, и официальными лицами, и клубами. Дедлайн был в 14:30. Если до этого времени не будет отбоя воздушной тревоги, то будет принято решение о прекращении поединка и переносе его. Прозвучал отбой в 14:36. Соответственно, на 6 минут позже. Мы не смогли сойтись на том, чтобы матч таки доиграть. Футболисты Динамо просто переоделись и покинули стадион Миная.
Что дальше? Далее решение будет принимать УПЛ. Самый оптимальный вариант - это перенос поединка на весеннюю часть чемпионата. Был вариант доиграть поединок завтра. Завтра и погодные условия будут проще. Однако по календарю у Динамо матчи 7 и 11 декабря. Минай предлагал сместить эти поединки вперед на один день, но тогда будут против те клубы, с которыми играет Динамо, в частности, Металлист 1925.
Основное, из-за чего мы не доиграли сегодня - это наш враг. Враг, который продолжает нам портить жизнь, уничтожать нашу страну, наш футбол. Должны с ним бороться. А мы обязательно доиграем с Динамо и выясним победителя однозначно на футбольном поле.
Клуб из Закарпатья остается на последнем месте УПЛ. "Динамо" - шестые, но имеют уже 4 игры в запасе.
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