  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шесть минут после дедлайна, чемоданы Динамо и подписанный Минаем документ, но желание играть. Детали не сыгранного матча
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шесть минут после дедлайна, чемоданы Динамо и подписанный Минаем документ, но желание играть. Детали не сыгранного матча

Премьер-лига

От корреспондента UA-Футбол

Шесть минут после дедлайна, чемоданы Динамо и подписанный Минаем документ, но желание играть. Детали не сыгранного матча

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

В воскресенье, третьего декабря, должен был состояться матч шестнадцатого тура УПЛ "Минай" - "Динамо". Собственно, игра началась, но продолжалась около одной минуты. Затем прозвучала воздушная тревога и команды пошли в раздевалку.

Шесть минут после дедлайна, чемоданы Динамо и подписанный Минаем документ, но желание играть. Детали не сыгранного матча - изображение 1

Официальными лицами матча вместе с представителями клубов было оговорено дедлайн возобновления – 14:30. Если к тому времени не прозвучит отбой тревоги, игру договорились отложить.

Как сообщает журналист UA-Футбол Игорь Семйон с места событий, за минут пять – десять до дедлайна клубные работники "Динамо" начали грузить вещи в автобус. Фотофакт – ниже.

Шесть минут после дедлайна, чемоданы Динамо и подписанный Минаем документ, но желание играть. Детали не сыгранного матча - изображение 2

Примерно тогда же состоялось совещание, где официальные лица матча, "Динамо", а также "Минай" в лице тренера Желько Любеновича подписали документ о том, что игра 03.12.2023 (сегодня) сыграна не будет. И через шесть минут после дедлайна, - в 14:36, - прозвучал отбой тревоги.

Несмотря на подписанный документ, "Минай" был готов и хотел играть. Однако "Динамо" приняло решение не выходить на поле, ведь на "Минай-Арене" нет освещения. Поэтому второй тайм пришелся бы на сумерки. Не официально киевляне высказывались в духе "сделайте освещение – сыграем".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч, как предварительно сообщили официальные лица, будет сыгран весной. Но официальное решение будут принимать компетентные органы.

По теме
yellow-arrow
“Техническое поражение Минаю не угрожает. Стадион сертифицирован УАФ”: в УПЛ прокомментировали перенос матча против Динамо
yellow-arrow
Шахтер – Металлист-1925. АУДИО онлайн трансляция матча 16-го тура УПЛ
yellow-arrow
УПЛ. Черноморец - ЛНЗ 1:3. Тут уже Григорчуку не на что сетовать
Динамо (Киев) ФК Минай
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
03.12.2023 в 17:54
Питання ширше... Яке відношення до найвищої ліги мають команди БЕЗ історії, БЕЗ багатотисячної армади вболівальників і навіть БЕЗ необхідної інфраструктури Чи бабла срубив, побажав собі круту іграшку - пару десятків футболістів купив і ти в УПЛ?
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 7
avatar
Spokoyno (Київ)
03.12.2023 в 17:54
Питання ширше... Яке відношення до найвищої ліги мають команди БЕЗ історії, БЕЗ багатотисячної армади вболівальників і навіть БЕЗ необхідної інфраструктури Чи бабла срубив, побажав собі круту іграшку - пару десятків футболістів купив і ти в УПЛ?
Ответить
1
0
efim423 (odessa)
03.12.2023 в 17:22
технарь динамо
Ответить
0
4
SSFC (Белозерье)
03.12.2023 в 17:41
Одеський гумор))
Ответить
2
0
efim423 (odessa)
03.12.2023 в 17:56
справедливость , но для упл справедивость это юмор
 
0
0
androma (Вересневе)
03.12.2023 в 17:11
В червні у них відпустки, в липні підготовка до сезону, в серпні починають грати а закінчують на мокрих, обледенілих, засніжених полях в грудні. Так може нехай у відпустки ідуть в грудні. Спробуйте УПЛ. Хоча б для експерименту
Ответить
1
0
avatar
Djon (Україна)
03.12.2023 в 16:51
Во як закрутили, це Динамо винне, що не захотіло догравати матч у темряві. А Мінай увесь такий білий та пухнастий, а то, що стадіон без освітлення - не їх проблема. Не потрібно взагалі допускати такі убогі стадіони до матчів УПЛ.
Ответить
4
0
хмельничанин (Хмельницкий)
03.12.2023 в 16:33
Компетентным органам надо выяснить, кто аттестовал такой стадион и кого надо посадить.
Ответить
3
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости