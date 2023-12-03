Шесть минут после дедлайна, чемоданы Динамо и подписанный Минаем документ, но желание играть. Детали не сыгранного матча

В воскресенье, третьего декабря, должен был состояться матч шестнадцатого тура УПЛ "Минай" - "Динамо". Собственно, игра началась, но продолжалась около одной минуты. Затем прозвучала воздушная тревога и команды пошли в раздевалку.

Официальными лицами матча вместе с представителями клубов было оговорено дедлайн возобновления – 14:30. Если к тому времени не прозвучит отбой тревоги, игру договорились отложить.

Как сообщает журналист UA-Футбол Игорь Семйон с места событий, за минут пять – десять до дедлайна клубные работники "Динамо" начали грузить вещи в автобус. Фотофакт – ниже.

Примерно тогда же состоялось совещание, где официальные лица матча, "Динамо", а также "Минай" в лице тренера Желько Любеновича подписали документ о том, что игра 03.12.2023 (сегодня) сыграна не будет. И через шесть минут после дедлайна, - в 14:36, - прозвучал отбой тревоги.

Несмотря на подписанный документ, "Минай" был готов и хотел играть. Однако "Динамо" приняло решение не выходить на поле, ведь на "Минай-Арене" нет освещения. Поэтому второй тайм пришелся бы на сумерки. Не официально киевляне высказывались в духе "сделайте освещение – сыграем".

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Матч, как предварительно сообщили официальные лица, будет сыгран весной. Но официальное решение будут принимать компетентные органы.