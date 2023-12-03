  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Григорчук – о матче против ЛНЗ: Мы не имели права так вести себя на поле
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Григорчук – о матче против ЛНЗ: Мы не имели права так вести себя на поле

Премьер-лига

Очередное поражение "моряков"

Григорчук – о матче против ЛНЗ: Мы не имели права так вести себя на поле

Скриншот: канал ЛНЗ на YouTube

Новина українською

Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук прокомментировал поражение своей команды в матче 16 тура УПЛ против ЛНЗ:

“Соперник защищался большими силами. Это нужно отметить. Нам не хватало мастерства и остроты, чтобы создавать моменты и забивать голы.

Конечно, надежды и надежда после гола Штогрина были. Но это самый плохой момент в нашем исполнении, когда мы полезли все вперед и пропустили контратаку. Мы так не имели права вести себя на поле, и в этом наша огромная вина.

У нас немного людей на скамейке запасных. Хотелось бы, чтобы это было лучше. Мы проиграли игру, и сейчас я переживаю не самое лучшее состояние. Проигрывать на своем стадионе вторую игру очень трудно”, - сказал Григорчук.

"Черноморец" уступил в четвертом матче подряд, в том числе во втором домашним в ряд. Пока команда находится на 10 месте УПЛ.

Следующий поединок "моряки" проведут 10 декабря против "Колоса" в Одессе.

По теме
yellow-arrow
Голодюк: Единственный эпизод решил судьбу матча против Шахтера
yellow-arrow
Юрий Береза – о выступлениях Днепра-1 в еврокубках: Позор, который еще придется смыть
yellow-arrow
УПЛ. Шахтер - Металлист 1925 2:0. Первая победа за три тура
Роман Григорчук Черноморец (Одесса) ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
03.12.2023 в 19:30
сегодняшний ГРИ это Одесский Ротань--сколько раз Салюк подводит ЧО --2 гола это его ошибки и пора Варакуту садить на скамейку--стыдно так играть вы позорите Одессу --клоуны а Брагару ставить вперёд какой он на хрен защитник и надо усилятся только не нашими игроками а брать легионеров они хоть бегают
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
03.12.2023 в 19:30
сегодняшний ГРИ это Одесский Ротань--сколько раз Салюк подводит ЧО --2 гола это его ошибки и пора Варакуту садить на скамейку--стыдно так играть вы позорите Одессу --клоуны а Брагару ставить вперёд какой он на хрен защитник и надо усилятся только не нашими игроками а брать легионеров они хоть бегают
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости