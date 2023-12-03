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Григорчук – о матче против ЛНЗ: Мы не имели права так вести себя на поле
Очередное поражение "моряков"
Скриншот: канал ЛНЗ на YouTube
Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук прокомментировал поражение своей команды в матче 16 тура УПЛ против ЛНЗ:
“Соперник защищался большими силами. Это нужно отметить. Нам не хватало мастерства и остроты, чтобы создавать моменты и забивать голы.
Конечно, надежды и надежда после гола Штогрина были. Но это самый плохой момент в нашем исполнении, когда мы полезли все вперед и пропустили контратаку. Мы так не имели права вести себя на поле, и в этом наша огромная вина.
У нас немного людей на скамейке запасных. Хотелось бы, чтобы это было лучше. Мы проиграли игру, и сейчас я переживаю не самое лучшее состояние. Проигрывать на своем стадионе вторую игру очень трудно”, - сказал Григорчук.
"Черноморец" уступил в четвертом матче подряд, в том числе во втором домашним в ряд. Пока команда находится на 10 месте УПЛ.
Следующий поединок "моряки" проведут 10 декабря против "Колоса" в Одессе.
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