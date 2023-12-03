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Актив в конце поединка. Черноморец - ЛНЗ 1:3. Видеообзор матча

Премьер-лига

Черноморец - ЛНЗ ⋉ 1:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 03.12.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Актив в конце поединка. Черноморец - ЛНЗ 1:3. Видеообзор матча

Фото: пресслужби ФК "ЛНЗ"

Новина українською

Сегодня состоялся поединок 16-го тура УПЛ между "Черноморцем" и "ЛНЗ". Гости в конце поединка вырвали победу забив два мяча. До этого команды забили друг другу по мячу.

Таким образом одесситы проиграли в четвертом матче подряд. Зато "ЛНЗ" увеличил до 5-и серию игр без поражений.

16-й тур УПЛ сезона 2023/24
3.12.2023. Одесса, "Черноморец"
"Черноморец" - ЛНЗ 1:3
Голы: Штогрин 75 - Хобленко 51, Наумец 83, Олейник 90+4

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Черноморец (Одесса) ЛНЗ (Черкассы)
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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
03.12.2023 в 19:53
ГРИ а что тебе сегодня мешало Салюк-Варакута --ты стал таким физруком как РОТАНЬ --где нормальные замены -удары -пасы --ждём 5 подряд проигрыш от Колоса --стыдно Одессе иметь такую команду --позор повезло что на трибунах не было болельщиков --получил бы добрые слова---это лозунг Ротаня и теперь и твой
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
03.12.2023 в 19:53
ГРИ а что тебе сегодня мешало Салюк-Варакута --ты стал таким физруком как РОТАНЬ --где нормальные замены -удары -пасы --ждём 5 подряд проигрыш от Колоса --стыдно Одессе иметь такую команду --позор повезло что на трибунах не было болельщиков --получил бы добрые слова---это лозунг Ротаня и теперь и твой
sticker
Ответить
0
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