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Актив в конце поединка. Черноморец - ЛНЗ 1:3. Видеообзор матча
Черноморец - ЛНЗ ⋉ 1:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 03.12.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "ЛНЗ"
Сегодня состоялся поединок 16-го тура УПЛ между "Черноморцем" и "ЛНЗ". Гости в конце поединка вырвали победу забив два мяча. До этого команды забили друг другу по мячу.
Таким образом одесситы проиграли в четвертом матче подряд. Зато "ЛНЗ" увеличил до 5-и серию игр без поражений.
16-й тур УПЛ сезона 2023/24
3.12.2023. Одесса, "Черноморец"
"Черноморец" - ЛНЗ 1:3
Голы: Штогрин 75 - Хобленко 51, Наумец 83, Олейник 90+4
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alex.belogubko (одесса)
03.12.2023 в 19:53
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