Актив в конце поединка. Черноморец - ЛНЗ 1:3. Видеообзор матча

Сегодня состоялся поединок 16-го тура УПЛ между "Черноморцем" и "ЛНЗ". Гости в конце поединка вырвали победу забив два мяча. До этого команды забили друг другу по мячу.

Таким образом одесситы проиграли в четвертом матче подряд. Зато "ЛНЗ" увеличил до 5-и серию игр без поражений.

16-й тур УПЛ сезона 2023/24

3.12.2023. Одесса, "Черноморец"

"Черноморец" - ЛНЗ 1:3

Голы: Штогрин 75 - Хобленко 51, Наумец 83, Олейник 90+4