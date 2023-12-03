Когда придут очки? Шахтер - Металлист 1925 2:0. Видеообзор матча

"Металлист 1925" при Олеге Голодюке еще не взял очков в УПЛ. Вот и в сегодняшнем поединке харьковчане уступили со счетом 2:0. Оба гола в матче были забиты во втором тайме.

Отметим, что "горняки" одержали первую домашнюю победу при каденции Марино Пушича. "Шахтер" занимает 4-ю строчку с 28-ю баллами и имеет 2 матча в запасе. Харьковчане идут 11-ми.

Всі новини футболу. Підписуйтесь на телеграм UA-Футбол

Чемпионат Украины, 16-й тур. Львов, "Арена Львов"

"Шахтер" - "Металлист 1925" 2:0

Голы: Зубков 59, Крыськив 78 (пен.)