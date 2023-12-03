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Когда придут очки? Шахтер - Металлист 1925 2:0. Видеообзор матча

Премьер-лига
Обновлено

Шахтер - Металлист 1925 ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 03.12.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Когда придут очки? Шахтер - Металлист 1925 2:0. Видеообзор матча

Фото: пресслужби ФК "Шахтар"

Новина українською

"Металлист 1925" при Олеге Голодюке еще не взял очков в УПЛ. Вот и в сегодняшнем поединке харьковчане уступили со счетом 2:0. Оба гола в матче были забиты во втором тайме.

Отметим, что "горняки" одержали первую домашнюю победу при каденции Марино Пушича. "Шахтер" занимает 4-ю строчку с 28-ю баллами и имеет 2 матча в запасе. Харьковчане идут 11-ми.

Чемпионат Украины, 16-й тур. Львов, "Арена Львов"

"Шахтер" - "Металлист 1925" 2:0

Голы: Зубков 59, Крыськив 78 (пен.)

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Комментарии
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scorpius (Ck)
03.12.2023 в 20:55
Хоть Бондаренко и ругают все сегодня, но ассист от него шикардос
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Комментарии 1
avatar
scorpius (Ck)
03.12.2023 в 20:55
Хоть Бондаренко и ругают все сегодня, но ассист от него шикардос
Ответить
0
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