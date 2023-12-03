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Когда придут очки? Шахтер - Металлист 1925 2:0. Видеообзор матча
Шахтер - Металлист 1925 ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 03.12.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Шахтар"
"Металлист 1925" при Олеге Голодюке еще не взял очков в УПЛ. Вот и в сегодняшнем поединке харьковчане уступили со счетом 2:0. Оба гола в матче были забиты во втором тайме.
Отметим, что "горняки" одержали первую домашнюю победу при каденции Марино Пушича. "Шахтер" занимает 4-ю строчку с 28-ю баллами и имеет 2 матча в запасе. Харьковчане идут 11-ми.
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Чемпионат Украины, 16-й тур. Львов, "Арена Львов"
"Шахтер" - "Металлист 1925" 2:0
Голы: Зубков 59, Крыськив 78 (пен.)
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scorpius (Ck)
03.12.2023 в 20:55
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