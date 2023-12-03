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Хавбек Ворсклы – о матче против Днепра-1: В некоторых моментах нам на этот раз повезло
Смогли трижды забить в ворота соперника
Скриншот: ТК Футбол
Украинский полузащитник "Ворсклы" Евгений Челядин прокомментировал победу команды в матче против "Днепра-1".
“ - Днепр-1 очень хорошая команда. По стилю игры и класса они на уровне с "Шахтером", "Динамо" и "Кривбассом". Так что настроение у команды замечательное, которое и должно быть после победы над лидером. С другой стороны, у нас сейчас очень интересный чемпионат. Все команды с каждым соперником настраиваются на результат, так что ни с кем не бывает легко.
- Ранний пропущенный гол не подломал команду психологически?
- Может, наоборот, он нас расслабил, снял какое-то давление, оказал необходимую уверенность и мы начали больше играть на атаку. А вот "Днепр-1", возможно, наоборот, этот ранний гол немного успокоил. Мы пошли вперед, били по воротам. Думаю, поэтому у нас и получилось забить два гола.
- Опиши свой гол, которым ты увидел его собственными глазами…
- Была очень хорошая комбинация. Сам не знаю, как я оказался в зоне нападающего (смеется), если честно. Саня Скляр меня увидел, отдал хорошую передачу, так получилось, что я убил.
- О чем говорили во время перерыва, учитывая, что во втором тайме сохранился счет первого?
- Говорили о том, что нам нужно выдержать давление. Сразу после возобновления игры мы и увидели, что "Днепр-1" начали активно давить и нам было очень тяжело. Мы мало выбегали даже в контратаки. Важно было справиться с их темпом и давлением, и по возможности выбегать. Были же еще и противоречивые моменты, когда их вратарь выбежал за пределы штрафной и арбитр не увидел фола.
- Каков ключевой фактор победы?
- Мы на каждую игру выходим с настройкой на победу, стараемся играть в свой футбол. После пропущенного гола мы не продолжили обороняться дальше, а начали нагнетать в атаке. К тому же в некоторых моментах нам на этот раз повезло, и вратарь наш Исенко спас несколько раз. Так что в совокупности это привело к нашей победе, как мы того и хотели”, - сказал Челядин.
Сейчас у полтавчан в активе 22 очка, столько же и у "Динамо". Однако у киевлян еще четыре матча в запасе.
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