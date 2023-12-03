Роман Григорчук: Допущенная при счете 1:1 ошибка – самое худшее, что с нами произошло

На послематчевую пресс-конференцию после поединка 16-го тура УПЛ "Черноморец" - ЛНЗ главный тренер "моряков" Роман Григорчук пришел не в лучшем расположении духа. Оно и понятно: поражение от команды Лебединского семенного завода 1:3 стало уже четвертым кряду в ходе этого чемпионата.

Общение с представителями СМИ началось с вопроса об ограниченном количестве опытных футболистов в числе запасных.

- Я бы об этом сейчас не вел речь, так как мы уже не раз на эту тему говорили, - сказал Григорчук, перейдя затем на откровения о чувствах, охвативших его после игры. – Проблема не только в недостаточном количестве игроков в обойме. Это и тренировочный процесс и так далее… Опять же: я об этом не говорил бы, так как сейчас очень переживаю. Даже не знаю, как объяснить: мы проигрываем на своем стадионе при болельщиках, которые за нас болели вместе с военными – людьми, защищающими нашу страну от врага. Мы допустили такие ошибки… Особенно когда сравняли счет. Мы идем в стандартное положение – и оттуда проходит контратака, когда выбегают пять человек против наших двоих. Это даже не тактически, а стратегически недопустимо, ведь счет равный! Можно и на последней секунде пропустить гол… При счете 1:1 допущенная ошибка – это, пожалуй, самое худшее, что сегодня с нами произошло. Это у меня на языке, и я хотел сказать. Подобное – просто недопустимая вещь. Так в принципе не должно быть. Вообще мне тяжело что-то анализировать, так как чувствую себя так, что готов сейчас здесь провалиться. Проиграть на своем поле перед нашими болельщиками… Сегодня очень плохой день для нас.

- Как считаете, не может ли четвертое поражение кряду сказаться на психологическом состоянии подопечных? Не сломаются ли ребята морально?

- Сегодня мы играли тоже посла ряда поражений, и я скажу, что не увидел, чтобы команда выглядела какой-то сломленной или деморализованной. Хотя нужна жажда победы, когда это желание преобладает по принципу "несмотря ни на что". Да, соперник сосредоточил большое количество игроков в обороне, но как бы там ни было, а необходимо проявить умение, найти его и иметь острое восприятие. Увы, этих моментов, как мне кажется, нам немного не хватило. Но… Что уже об этом говорить….

- Может, уже сказывается "чемоданное" настроение?

- Не хотелось бы, чтобы был именно он. Мы разговаривали с футболистами до матча, обговаривая важность игры. Ведь встречались с командой, которая была вблизи нас в турнирной таблице, а после сегодняшнего поединка наверняка обошла "Черноморец" по очкам. По отношению к сопернику эта игра была за шесть пунктов. В случае победы она нас оставляла ближе к верхней группе команд. Потеря же очков, разумеется, лишает нас шансов на то, чтобы мы в ней были. И это очень досадно.