Крыськив: В перерыве Пушич выдал очень эмоциональный спич, немного прошелся по нам

Полузащитник "Шахтера" Дмитрий Крыськив прокомментировал сегодняшнюю победу в матче 16 тура УПЛ против "Металлиста 1925":

“ – Наверное, “Шахтер” сегодня не показал все 100 процентов, на которые способен. Был очень плохой первый тайм в нашем исполнении. В перерыве тренер выдал очень эмоциональный спич, немного "прошелся" по нам, дал новые наставления. Главное, он показал на макете моменты, которые могут изменить результат, и я считаю, что во втором тайме мы вышли и смогли именно те тренерские установки воплотить в жизнь и получить три очка. Это самое главное.

– Какие именно установки вы получили от тренерского штаба в перерыве? И кто обращался с речью – только Марино Пушич или, может, Дарио Срна, ассистенты?

– Все участвовали: от Дарио Срны до помощников тренера. Они указали на ошибки, которые мы допускали с начала игры: мы очень плохо вошли в матч, каждый был не на том месте, где должен быть. Но не хочется такие подробности рассказывать всем, потому что они в будущем могут нам помочь.

– Что, по твоему мнению, в последнее время мешает "Шахтеру" именно в матчах чемпионата Украины реализовывать свои моменты, ведь их предостаточно?

– Действительно, голевых случаев много, но почему-то мы забиваем мало. Работаем на тренировках над реализацией, но не знаю, почему так... Может, дальше пойдет. Может, это будет наша стартовая точка и в последующих матчах мы сможем больше забивать и увереннее одерживать победы.

– Вспомни эпизод с пенальти, что там происходило?

– Справа очень хорошо разыграли комбинацию Зубков и Назарина, я получил хороший пас от Егора, подобрал под левую ногу и мог бить, но решил убрать соперника на замахе и заработал пенальти. Думаю, пенальти был стопроцентным.

– Как ты решал, куда именно будешь пробивать, или это было интуитивно?

– Да не знаю, взял мяч, пробил – вот и все. Особо не думал.

– В свое время ты играл за “Металлист 1925” и хорошо знаком с этой командой. Как тебе сегодня ваш соперник? Можно ли сказать, что харьковчане отработали качественно в обороне?

– Да, только приятные воспоминания об этом клубе, очень рад видеть каждого, от футболистов до персонала. Они сегодня очень мешали нам играть от первого тайма, действовали один на один по всему полю, было сложно, прежде всего, пройти эту оборону. Мне показалось, чувствовал это на поле и тренер так сказал, что это была игра до первого гола, а дальше нам будет гораздо легче. Плохо, что мы забили только на 59-й минуте первый мяч. Если бы отличились раньше, в первом тайме или в стартовые минуты, было бы гораздо проще.

– Чуть-чуть неудобно об этом спрашивать, но возникают вопросы в СМИ и соцсетях, поэтому скажи, что у тебя со здоровьем? Возможно, что-то беспокоит, ведь видим, что в некоторых матчах ты нуждаешься в помощи врачей?

– Есть определенные неприятные проблемы, мешающие играть, в некоторых матчах они не позволяют мне выкладываться на 100 процентов, и у нас очень хороший медицинский персонал, который, надеюсь, поможет решить эту проблему. Пока не могу сказать, что это, но надеюсь, в ближайшее время, в отпуске я решу проблему и все будет хорошо.

– Сегодня стартовал второй круг УПЛ. Если обернуться назад, какие выводы после первого круга?

– Были и хорошие моменты, и плохие, и плохих немало. Очень многое потеряли очков в играх, которые не должны были отпускать. Тренер нам в течение недели говорил, что сегодня начинается второй круг, и с этого момента мы должны от первой до последней встречи играть только на победу, если хотим быть на вершине таблицы.

– До зимней паузы еще два матча: с "Вересом" в Премьер-лиге и с "Порту" в Лиге чемпионов. Какие цели и планы на эти встречи?

– План один: команда должна быть сплоченной в этот, пожалуй, самый важный отрезок. У нас сейчас отличный коллектив, очень хорошая атмосфера, поэтому мы все объединимся и будем работать на победу”, - сказал Крыськив.