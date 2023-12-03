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Ювентус хочет зимой предложить Шахтеру за Судакова 10-15 миллионов евро – источник

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Ювентус хочет зимой предложить Шахтеру за Судакова 10-15 миллионов евро – источник

Фото: Аліна Єрофеєва

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"Ювентус" зимой попытается оформить трансфер полузащитника донецкого "Шахтера" Георгия Судакова. Об этом сообщает SportMediaset.

Туринцы готовы к ускорению процесса покупки футболиста. Они хотят сделать предложение "горнякам" в размере 10-15 миллионов евро.

Кроме Судакова у "Ювентуса" есть еще один вариант для усиления центра поля: Куадио Ману Коне из "Боруссии" Менхенгладбах. Аналитический портал Transfermarkt оценивает этого 22-летнего француза в 40 миллионов евро.

Отметим, что текущий контракт Георгия с "Шахтером" действует до лета 2028 года. Полузащитник переподписал соглашение в прошлом апреле.

В этом сезоне на счету Судакова три гола и один ассист в 16 матчах во всех турнирах. Transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в 15 миллионов евро.

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Ювентус (Турин) Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Источник:
SportMediaset
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