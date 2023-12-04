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Пономарев: Рух серьезно относится к Заре

Премьер-лига

Наставник "желто-черных" - о предстоящем матче с луганчанами

Пономарев: Рух серьезно относится к Заре

Фото: ФК Рух

Новина українською

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев рассказал о подготовке команды к матчу 16-го тура УПЛ против "Зари".

"Команда тренируется в обычном режиме и готовится к выездному матчу с "Зарей". Хочется реабилитироваться после неудачного поединка с "Динамо" как в плане результата, так и в игровом плане. "Рух" серьезно относится к "Заре" - это представитель Украины в еврокубках. В составе луганчан собраны качественные футболисты, поэтому нашу команду ожидает непростое противостояние.

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Сейчас несколько усложнит игру погода - при таких условиях и качестве полей игрокам обеих команд трудно будет демонстрировать все, на что они способны. Это касается не только нашего матча, но и вообще будущих двух туров, которые будут сыграны до зимней паузы. Впрочем все сейчас в одинаковых условиях и "Рух" готов к серьезному сопернику - "Заре". Конечно, надо будет адаптироваться к качеству полей и погодных условий - это непосредственно будет влиять на игру.

К матчу с "Зарей" мы подходим с привычным настроем, как и к каждому сопернику - с желанием получить положительный результат. Для молодежи "Руха" каждая игра является опытом и толчком для развития футболистов. Игроки стараются действовать на поле с позиции силы, хотя и не всегда так получается, но у команды есть свой стиль и мы на хорошем уровне провели первый круг УПЛ. Бывало, что случались и провальные матчи, но это объясняется отсутствием стабильности. Впрочем, у каждого из наших футболистов есть желание проводить каждый поединок на качественном уровне", - сказал Пономарев.

Матч "Заря" - "Рух" состоится сегодня, 4 декабря и начнется в 13:00.

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Источник:
ФК Рух
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