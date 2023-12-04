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Тренер Колоса: Нам не хватает реализации голевых моментов, которые мы создаем

Премьер-лига

Ярослав Вишняк - о нулевой ничьей с "Оболонью"

Тренер Колоса: Нам не хватает реализации голевых моментов, которые мы создаем

Фото: ФК Колос

Новина українською

Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк прокомментировал итог ничейной игры против "Оболони" (0:0) в 16 туре УПЛ.

"Боевая игра. Никто не хотел уступать. Много борьбы, фолов, желтых карточек. Мы готовились к такой игре, потому что с "Оболонью" трудно играть любому сопернику. Не понравилось, что без забитых мячей.

Все наши ничьи разные, все добыты с разными соперниками. Есть домашние ничьи, есть выездные. Каждая ничья - это отдельная игра. Нам не хватает реализации голевых моментов, которые мы создаем. Мы создаем достаточно моментов, по касаниям к мячу в чужой штрафной находимся в пятерке лучших команд в УПЛ, по фланговым подачам - в тройке.

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Доходим до чужой площадки, а дальше нам не хватает хладнокровия или мастерства. Если не забиваешь, то не можешь выигрывать. Это надо исправлять. Мы над этим работаем, но пока так, как оно есть. Учитывая нашу реализацию, строить игру от нападения - это самоубийство. Не реализовывая моменты, мы не можем ни на что претендовать. Будем решать эти вопросы.

Могли выиграть сегодня? Могли бы, если бы реализовали свои моменты. И предыдущую могли бы. В играх с "Динамо", "Ворсклой", "Металлистом 1925" могли забивать... Где-то не хватает какой-то малости", - подытожил Вишняк.

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Источник:
ФК Колос
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