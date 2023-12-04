Иващенко после ничьей с Колосом: Не все получалось в техническом плане

Главный тренер "Оболони" Валерий Иващенко подвел итоги поединка 16-го тура УПЛ против "Колоса" (0:0).

"Полученное очко на выезде – неплохо. Ковалевка набрала обороты, против них всегда было тяжело играть еще с Первой лиги. Но вышла боевая игра с бойцовскими качествами. Где-то у них были моменты, где-то у нас. Счет на табло.

В первом круге тоже было 0:0? Теперь погодные условия разные, холодно, мяч скользит, ребята немного боялись сделать лишнее движение, счет скользкий, и мяч скользкий.

Ничья сегодня – позитив. Тем более, что пропустили игру с "Александрией". Тяжело было, после паузы выбыли из тонуса, нужно было проводить тренировки, сейчас то снег, то дождь, то грязь. Осенний футбол немного тяжеловат.

Но ребята молодцы, сделали все, о чем мы договаривались. Где-то опыта не хватает в завершающей стадии, чтобы более технично работать с мячом. В целом ребята молодцы.

Все ли удалось? Не все получалось в техническом плане, погода плохая. Часто теряли мяч. Это технические ошибки, а в тактическом плане команда работала так организованно, как мы договаривались, все, что нарабатывалось, удалось. Но нехватка мастерства сказывается", - отметил Иващенко.