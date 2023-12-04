Помощник Пушича – человек не чужой. Как Станич Шахтеру забивал

После недавней победы "Шахтера" над бельгийским "Антверпеном" в Лиге чемпионов, которая гарантировала дончанам очередную евровесну, этот успех наряду с игроками бурно отмечал и весь тренерский штаб "горняков". При виде радующегося ассистента Марино Пушича – Марио Станича – почему-то вспомнилось, как много лет назад, еще будучи действующим футболистом, этот хорват подарил "оранжево-черным" совсем другие эмоции, выбив донецкий клуб из розыгрыша Кубка Кубков. Причем, по иронии судьбы сделал этот в составе другой бельгийской команды – "Брюгге".

Случилось это в сентябре 1995 года, когда на стадии 1/16 канувшего в лету евротурнира судьба свела "Шахтер" с брюггенцами. "Горняки" в то время и близко не обладали тем потенциалом и авторитетом в Европе, который у них появится в дальнейшем. А тогда пройти два-три квалификационных раунда в еврокубковом турнире для дончан уже было успехом. Поэтому фаворитом противостояния однозначно считались бельгийцы.

Тем не менее, в первом матче на поле "Брюгге" подопечные Валерия Рудакова (это был его тренерский дебют в еврокубках) сумели дать бой грозному сопернику. Вплоть до 86-й минуты хозяева, проведшие весь матч в атаках, не могли взломать донецкую оборону. При этом, едва ли не больше всего проблем "оранжево-черным" доставил хорватский легионер соперников Марио Станич. Именно он за пять минут до конца, получив на грани офсайда (хотя во время репортажа сложилось впечатление, что уже и за гранью) передачу от Верхейена, убежал один на один с Дмитрием Шутковым. Обыграть донецкого голкипера, бросившегося ему в ноги, Станич не сумел, но в последний момент успел откинуть мяч на своего тогдашнего партнера по сборной Хорватии Роберта Шпехара. А тот спокойно расстрелял ворота, пробив мимо занявшего место своего кипера на "ленточке" Сергея Попова – 1:0. С тем и закончили.

Спустя две недели соперники встретились в ответной игре в Донецке. Поединок вызвал в столице Донбасса невиданный ажиотаж. Стадион "Шахтер" ухитрился принять 46 тысяч зрителей при номинальной вместимости в 40 тысяч. В середине 1990-х никто на этих трибунах особенно не толкался, на матчи чемпионата Украины приходили в лучшем случае по 1500-2000 болельщиков. Но вот приезд бельгийцев, а главное – реальный шанс отыграться, стал причиной настоящего футбольного паломничества. Был на тот матче и я. Первое, что врезалось в память: когда диктор по стадиону, представляя румынскую бригаду арбитров, произнес: "Главный судья встречи – Георге Константин", кто-то из местных острословов тут же выкрикнул: "А как фамилия?".

Что касается самого матча, то хозяева, несмотря на необходимость отыгрываться, действовали весьма осторожно, явно опасаясь быстрых контратак "Брюгге". К тому же бельгийцы плотно прикрыли главного креативщика "горняков" Геннадия Орбу. Поэтому вся опасность во владениях Верлиндена поначалу свелась к многочисленным угловым, которых дончане подали с десяток, не сумев извлечь из них ничего запоминающегося.

А на 60-й минуте громом среди ясного неба грянул гол в ворота "Шахтера". Опять все началось с острой передачи Герта Верхейена, на этот раз – под рывок своему тезке Классенсу. Того опередил грузинский защитник "оранжево-черных" Георгий Чихрадзе, но выбил мяч прямо на Марио Станича. А хорват сходу влепил с линии штрафной под правую от Шуткова стойку – 0:1. И "Шахтеру" для общей победы требовалось забивать уже трижды, что казалось абсолютно нереальным.

Но "горняки" не впали в ступор. Наоборот, пропущенный гол их раскрепостил: терять уже было нечего, и хозяева, едва разведя с центра, бросились отыгрываться. И уже через минуту Александр Воскобойник сравнял счет, вернув надежду переполненным трибунам. Увы, но забивать и дальше в таком же темпе у дончан не получилось – это был их первый и последний успех в матче. Хотя мяч еще раз и побывал в воротах "Брюгге". Но случилось это уже после свистка, который Константин дал за нарушение правил бельгийцами. А если бы румын не свистнул, дождавшись окончания атаки хозяев? Но в истории, как известно, нет места сослагательному наклонению. А потому дальше по сетке турнира тогда прошли Марио Станич и его команда.