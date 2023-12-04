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Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3

Премьер-лига

Очередное поражение команды Романа Григорчука

Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

Анатолий Спица Автор UA-Футбол
Новина українською

Одесский "Черноморец" потерпел четвертое подряд поражение в УПЛ – такая черная полоса постигла самобытную команду. На этот раз Роман Григорчук не жаловался на судейство, но болельщикам от этого не легче.

Не видел путей выхода одесситов из кризиса и фотокорреспондент UA-Футбол Анатолий Спица. Он просто фиксировал реальность. Фоторепортаж - ниже.

Фотогалерея

Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 1Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 2Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 3Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 4Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 5Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 6Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 7Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 8Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 9Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 10Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 1Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 2Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 3Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 4Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 5Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 6Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 7Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 8Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 9Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 10Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 1Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 2Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 3Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 4Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 5Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 6Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 7Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 8Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 9Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 10Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 1Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 2Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 3Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 4Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 5Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 6Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 7Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 8Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 9Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 10Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 1Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 2Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 3Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 4Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 5Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 6Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 7Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 8Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 9Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 10Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 1Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 2Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 3Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 4Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 5Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 6Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 7Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 8Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 9Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 10Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 1Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 2Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 3Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 4Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 5Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 6Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 7Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 8Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 9Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 10Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 1Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 2Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 3Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 4Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 5Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 6Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 7Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 8Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 9Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 10Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 1Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 2Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 3Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 4Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3 - фото 5
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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
04.12.2023 в 11:09
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
04.12.2023 в 11:09
ГРИ а Ротань не твой родич --оба работают только языками и лозунг один
sticker
Ответить
0
0

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