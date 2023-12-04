Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3

Одесский "Черноморец" потерпел четвертое подряд поражение в УПЛ – такая черная полоса постигла самобытную команду. На этот раз Роман Григорчук не жаловался на судейство, но болельщикам от этого не легче.

Не видел путей выхода одесситов из кризиса и фотокорреспондент UA-Футбол Анатолий Спица. Он просто фиксировал реальность. Фоторепортаж - ниже.

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