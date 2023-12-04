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Черная полоса Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец – ЛНЗ 1:3
Очередное поражение команды Романа Григорчука
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
Одесский "Черноморец" потерпел четвертое подряд поражение в УПЛ – такая черная полоса постигла самобытную команду. На этот раз Роман Григорчук не жаловался на судейство, но болельщикам от этого не легче.
Не видел путей выхода одесситов из кризиса и фотокорреспондент UA-Футбол Анатолий Спица. Он просто фиксировал реальность. Фоторепортаж - ниже.
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alex.belogubko (одесса)
04.12.2023 в 11:09
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