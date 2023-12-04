Заря - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В понедельник, 4 декабря "Заря" примет "Рух" в рамках 16-го тура УПЛ. Встреча пройдет в Ужгороде на стадионе "Авангард". Луганчане идут предпоследними с 10 очками и имеют три игры в запасе. "Желто-черные" с 24 зачетными баллами располагаются на 5-й строчке.

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В первом круге этого первенства "Рух" обыграл "Зарю" со счетом 2:1.

Смотреть можно на УНИАН и YouTube-канале FootballHub. На сайте UA-Футбол будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

Чемпионат Украины, 16-й тур

4 декабря 2023. Ужгород, “Авангард”

"Заря" - "Рух" 13:00

Трансляция - УНИАН, YouTube-канал FootballHub

Текстовая трансляция - UA-Футбол