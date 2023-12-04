Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заря - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Заря - Рух: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 04.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: ФК Зоря Луганськ
В понедельник, 4 декабря "Заря" примет "Рух" в рамках 16-го тура УПЛ. Встреча пройдет в Ужгороде на стадионе "Авангард". Луганчане идут предпоследними с 10 очками и имеют три игры в запасе. "Желто-черные" с 24 зачетными баллами располагаются на 5-й строчке.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
В первом круге этого первенства "Рух" обыграл "Зарю" со счетом 2:1.
Смотреть можно на УНИАН и YouTube-канале FootballHub. На сайте UA-Футбол будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.
Чемпионат Украины, 16-й тур
4 декабря 2023. Ужгород, “Авангард”
"Заря" - "Рух" 13:00
Трансляция - УНИАН, YouTube-канал FootballHub
Текстовая трансляция - UA-Футбол
Популярное сейчас
- Срыв матча Минай - Динамо, победа Шахтера, пенальти Мудрика. Главные новости за 3 декабря
- Мудрик о матче с Брайтоном: Великолепный результат, но нервные последние минуты
- Арбитр раньше времени сорвал опасную атаку Ман Сити на 90+5 минуте матча против Тоттенгема. Гвардиола в отчаянии упал на газон
- Полесье - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- На церемонии жеребьевки Евро-2024 включились женские стоны
- "Я за мир во всем мире". Российская модель, которую связывают с Мудриком, пожаловалась на хейт со стороны украинцев