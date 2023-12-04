Пушич - о возможных усилениях Шахтера зимой: У меня много планов

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич высказался относительно возможного усиления команды в зимнее межсезонье.

- Близится к завершению первая часть сезона. Довольны местом команды в таблице?

- Как я говорил до игры, сегодня началась вторая часть сезона, и, здесь вы правы, для нас очень важно было стартовать хорошо, с победы. Мы это сделали. Впереди еще два матча, будем идти от игры к игре. Очень важно хорошо начать - мы это сегодня сделали, и я рад этому.

- Если "Шахтер" выиграет перенесенные поединки, станет лидером чемпионата. В связи с этим вопрос: планируете ли вы зимой усиление и в какие линии?

- У меня много планов, как и всегда. Это хороший вопрос. Но нам еще нужно победить, поэтому мы движемся от матча к матчу и должны хорошо играть, чтобы побеждать, как мы это делали во втором тайме. Как я уже говорил сегодня своим игрокам, в команде есть конкуренция, это то, что нужно топовому клубу, чтобы развиваться и показывать результат.

Во время зимнего перерыва мы увидим наши возможности и наши дальнейшие действия. Но, как и в каждом клубе мира, игроки ищут способы усовершенствовать себя - и на своих позициях, и как команда в целом. Это касается и нас, но это не означает, что зимой мы сделаем какие-то шаги. Есть вероятность, но я не знаю точно, - сказал Пушич.