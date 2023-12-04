Кривбасс объявил о продлении контракта с Понедельником

"Кривбасс" подписал новый контракт с полузащитником Андреем Понедельником, сообщает клубная пресс-служба.

26-летний футболист, который в последнее время выступает за красно-белых на позиции правого защитника, отныне будет выступать в Кривом Роге как минимум до лета 2025 года.

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Понедельник перешел в "Кривбасс" в июне 2022 года. За это время сыграл за красно-белых 38 матчей, забил 2 гола. В текущем сезоне - 16 матчей, 1 гол (все матчи, кроме одного, против "Колоса", без замен), плюс 1 поединок в Кубке Украины.

"Любое подписание происходит с согласия тренерского штаба и президента клуба. Андрей действительно закрепил за собой место основного правого защитника еще с прошлого чемпионата. Его контракт с "Кривбассом" заканчивался летом, поэтому было принято решение продлить соглашение еще на год. Мы очень рады, что имеем возможность искать не только новых игроков, но и сохранять и продолжать наших основных футболистов. Рассчитываем на них в дальнейшем", - отметил генеральный директор "Кривбасс" Владимир Баенко.

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