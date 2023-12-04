  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Филиппов: В матче с Ворсклой были странные ошибки со стороны судей
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Филиппов: В матче с Ворсклой были странные ошибки со стороны судей

Премьер-лига

Днепряне проиграли полтавчанам

Филиппов: В матче с Ворсклой были странные ошибки со стороны судей

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Нападающий "Днепра-1" Александр Филиппов прокомментировал поражение от "Ворсклы" (1:2) в матче 16-го тура УПЛ.

Читайте такжеВолынец: Мы сами виноваты, что игра закончилась с таким счетом

- К сожалению, сегодня команда проиграла. Это является следствием усталости от прошлых матчей или есть какие-то другие причины?

- Нет, это точно не усталость, но какие-то причины все же есть. Слабо начали, не всегда успевали, но так бывает. Странные ошибки были со стороны судей, но винить не буду. "Ворскла" хорошо сыграла и воспользовалась своими возможностями. Во втором тайме мы старались действовать быстрее, острее, создавали моменты, но к сожалению не смогли забить второй гол.

- Показала ли "Ворскла" что-то, к чему вы не были готовы?

- Мы хорошо готовились, знали, что это квалифицированная команда с хорошими футболистами, с качественными флангами. По ходу матча поняли, что они играют один в один. Больше старались создавать моменты через фланги, но не смогли противодействовать этому.

- Как на ход игры повлиял быстрый гол? Было легче играть или наоборот это увеличило давление на команду?

- Конечно, быстрый гол всегда помогает, но в нашем случае получилось наоборот. Будем стараться работать дальше. Сейчас у нас есть 5-6 дней до крайней и очень важной игры с "Полесьем". Поэтому есть возможность посмотреть на наши ошибки, исправить их и двигаться дальше, - сказал Филиппов.

Читайте такжеЮрий Береза – о продаже футболистов в клубы УПЛ: Я не буду усиливать конкурентов
По теме
yellow-arrow
УПЛ почти каждый день, наши в топ-чемпионатах. Расписание футбола на четвертое - десятое декабря
yellow-arrow
Кривбасс объявил о продлении контракта с Понедельником
yellow-arrow
Пушич - о возможных усилениях Шахтера зимой: У меня много планов
Ворскла (Полтава) Александр Филиппов СК Днепр-1
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Telegram-канал Дніпрянин
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
efim423 (odessa)
04.12.2023 в 11:38
странные ошибки судей . серьёзно , вы две трети игры с черноморцем играли в большинстве , то для вас это не было страно лицемер дешёвый
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
efim423 (odessa)
04.12.2023 в 11:38
странные ошибки судей . серьёзно , вы две трети игры с черноморцем играли в большинстве , то для вас это не было страно лицемер дешёвый
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости