Филиппов: В матче с Ворсклой были странные ошибки со стороны судей

Нападающий "Днепра-1" Александр Филиппов прокомментировал поражение от "Ворсклы" (1:2) в матче 16-го тура УПЛ.

- К сожалению, сегодня команда проиграла. Это является следствием усталости от прошлых матчей или есть какие-то другие причины?

- Нет, это точно не усталость, но какие-то причины все же есть. Слабо начали, не всегда успевали, но так бывает. Странные ошибки были со стороны судей, но винить не буду. "Ворскла" хорошо сыграла и воспользовалась своими возможностями. Во втором тайме мы старались действовать быстрее, острее, создавали моменты, но к сожалению не смогли забить второй гол.

- Показала ли "Ворскла" что-то, к чему вы не были готовы?

- Мы хорошо готовились, знали, что это квалифицированная команда с хорошими футболистами, с качественными флангами. По ходу матча поняли, что они играют один в один. Больше старались создавать моменты через фланги, но не смогли противодействовать этому.

- Как на ход игры повлиял быстрый гол? Было легче играть или наоборот это увеличило давление на команду?

- Конечно, быстрый гол всегда помогает, но в нашем случае получилось наоборот. Будем стараться работать дальше. Сейчас у нас есть 5-6 дней до крайней и очень важной игры с "Полесьем". Поэтому есть возможность посмотреть на наши ошибки, исправить их и двигаться дальше, - сказал Филиппов.