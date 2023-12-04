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УПЛ почти каждый день, наши в топ-чемпионатах. Расписание футбола на четвертое - десятое декабря
Календарь топ-матчей
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Украину накрыла зима, но футбол продолжается даже несмотря на сложные погодные условия. А о Европе и говорить нечего – там в декабре делают паузу разве что на Рождество и Новый год. Поэтому мы продолжаем следить за лучшими футбольными баталиями, обращая внимание на все самые интересные события. Первая полноценная неделя декабря отметится тем, что почти ежедневно будут игры УПЛ. По крайней мере, так планируется. В Европе продолжатся национальные чемпионаты, а также – кубки стран. Итак, подборка самых интересных матчей – ниже.
Понедельник, четвертое декабря
"Заря" и "Рух" сыграют матч 16-го тура УПЛ в заснеженном Ужгороде. Накануне, кстати, "Минай" и "Динамо" в пригороде областного центра Закарпатья не сумели выяснить отношения. В "Италии" у нас будет матч "Аталанты", а в Испании – "Сельты". Вечер скоротать можно.
- "Заря" - "Рух". 13:00. УПЛ. УНИАН
- "Торино" - "Аталанта". 21:45. Серия А. MEGOGO
- "Сельта" - "Кадис". 22:00. Примера. MEGOGO
Вторник, пятое декабря
Посреди недели состоится тур АПЛ и во вторник сыграет "Арсенал" Александра Зинченко. Но также предлагаем обратить внимание на Испанию, где в Кубке страны "Валенсия" будет противостоять нижеклассовому СК "Ароса". Сыграет ли Роман Яремчук? А, может, наконец забьёт? В Кубке Италии "Дженоа" раззабивавшегося Руслана Малиновского сыграет с "Лацио".
- "Вулверхэмптон" - "Бернли". 21:30. АПЛ. Setanta Sports
- "Боруссия" (Менхенгладбах) - "Вольфсбург". 21:45. Кубок Германии. MEGOGO
- СК "Ароса" - "Валенсия". 22:00. Кубок Испании. МЕГОГО
- "Лацио" - "Дженоа". 22:00. Кубок Италии. МЕГОГО
- "Лутон" - "Арсенал". 22:15. АПЛ. Setanta Sports
Среда, шестое декабря
Все внимание – к АПЛ. МЮ сыграет против "Челси" нашего Михаила Мудрика. "Борнмут", одним из лидеров которого постепенно становится Илья Забарный, встретится с "Кристал Пеллас". "Астон Вилла" - "МанСити" – просто топ-вывеска дня. В Лиге Европы сыграют один отложенный матч, во Франции будет дерби "Олимпиков", а в Германии в Кубке "Штутгарт" сыграет против "Боруссии" Дортмунд. Не без изюминок.
- "Кристал Пеллас" - "Борнмут". 21:30. АПЛ. Setanta Sports
- "Шеффилд" - "Ливерпуль". 21:30. АПЛ. Setanta Sports
- "Штутгарт" - "Боруссия" (Дортмунд). 21:45 Кубок Германии. MEGOGO
- "Фиорентина" - "Парма". 22:00. Кубок Италии. МЕГОГО
- "Марсель" - "Лион". 22:00. Лига 1. MEGOGO
- "Вильярреал" - "Маккаби" (Хайфа). 22:00. Лига Европы. MEGOGO
- "Астон Вилла" - "Манчестер Сити". 22:15. АПЛ. Setanta Sports
- "Манчестер Юнайед" - "Челси". 22:15. АПЛ. Setanta Sports
Четверг, седьмое декабря
"Динамо" сыграет свой отложенный матч третьего тура УПЛ. Во Франции надеемся увидеть в игре за "Страсбур" Эдуарда Соболя. В Англии наверняка выйдет в составе "Эвертона" Виталий Миколенко. "Жирона" проведет свой матч Кубка Испании, надеемся, не без Цыганкова или Довбика.
- "Динамо" - "Металлист 1925". 1500. УПЛ. 2+2
- "Брест" - "Страсбур". 21:30. Лига 1. MEGOGO
- "Эвертон" - "Ньюкасл". 21:30. АПЛ. Setanta Sports
- "Ориуэла" - "Жирона". 22:00. Кубок Испании. MEGOGO
- "Тоттенхэм" - "Вест Хэм". 22:15. АПЛ. Setanta Sports
Пятница, восьмое декабря
Насыщенный день. Прежде всего – из-за двух матчей УПЛ. Но будут и игры команд украинцев за рубежом. В частности, "Валенсия" сыграет в чемпионате Испании, "Бенфика" – в чемпионате Португалии. В Италии будет принципиальное противостояние между "Ювентусом" и "Наполи".
- "Шахтер" - "Верес". 17:00. УПЛ. ОТТ-платформы
- "Полесье" - "Днепр-1". 19:00. УПЛ. ОТТ-платформы
- "Бенфика" - "Фаренсе". 20:00. Примейра. MEGOGO
- "Хоффенхайм" - "Бохум". 21:30. Бундеслига. Setanta Sports
- "Ювентус" - "Наполи". 21:45. Серия А. MEGOGO
- "Хетафе" - "Валенсия". 22:00. Примера. MEGOGO
- "Монпелье" - "Ланс". 22:00. Лига 1. MEGOGO
Суббота, девятое декабря
Очень-очень много футбола. Национальные европейские чемпионаты – в разгаре, а вот УПЛ приближается к зимнему перерыву. На этот день запланированы были два матча чемпионата Украины, но состоится, скорее всего, только один. Зато будет больше возможности уделить внимание нашим за рубежом.
- ЛНЗ - "Минай". 13:00. УПЛ. ОТТ-платформы
- "Кривбасс" - "Заря". 15:00. УПЛ. YouTube
- "Манчестер Юнайтед" - "Борнмут". 17:00. АПЛ. Setanta Sports
- "Бетис" - "Реал". 17:15. Примера. MEGOGO
- "Астон Вилла" - "Арсенал". 19:30. АПЛ. Setanta Sports
- "Боруссия" (Дортмунд) - "Лейпциг". 19:30. Бундеслига. Setanta Sports
- ПСЖ - "Нант". 22:00. Лига 1. MEGOGO
Воскресенье, десятое декабря
Украинизированное дерби в АПЛ, два матча УПЛ, каталонское дерби в Испании с акцентом на Довбика и Цыганкова, Малиновский в Серии А против "Монцы", Соболь против "Гавра" в Лиге 1 – все это программа последнего дня недели. Выбирайте на свой вкус.
- "Ворскла" - "Рух". 13:00. УПЛ. ОТТ-платформы
- "Черноморец" - "Колос". 15:00. УПЛ. ОТТ-платформы
- "Эвертон" - "Челси". 16:00. АПЛ. Setanta Sports
- "Лутон" - "Манчестер Сити". 16:00. АПЛ. Setanta Sports
- "Монца" - "Дженоа". 16:00. Серия А. MEGOGO
- "Страсбур" - "Гавр". 16:00. Лига 1. MEGOGO
- "Тоттенхэм" - "Ньюкасл". 18:30. АПЛ. Setanta Sports
- "Барселона" - "Жирона", 22:00. Примера. MEGOGO
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