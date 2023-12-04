УПЛ. Заря – Рух 0:0. Восьмой матч без побед для луганчан

В Ужгороде сыграли интригующее противостояние 16-го тура УПЛ между "Зарей" и "Рухом". Луганчане неожиданно оказались на дне турнирной таблицы, а львовский клуб занимает пятое место.

"Зарю" в нынешнем сезоне не узнать. Предпоследнее место в турнирной таблице, две тренерские отставки, провал в еврокубках. В УПЛ луганчане за девять матчей одержали только одну победу. Перспективы у этого коллектива туманны, но надеемся, что руководство клуба зимой сможет разобраться с бардаком. В противостоянии с "Рухом" не смог помочь хозяевам Снурницына, который был дисквалифицирован.

"Рух" проиграл киевскому "Динамо" и прервал свою шестиматчевую гостевую забивную серию. Львовяне пытаются играть за счет контроля мяча, и это не может не нравиться. Стабильности подопечным Пономарева не хватает, но есть хорошие перспективы на будущее.

Чем запомнилась первая половина встречи? Борьбой и ошибками в переходной фазе. Более нацелены на ворота были гости, но им не хватало акцентированного удара. Большинство попыток блокировали защитники "Зари". Луганский коллектив активизировался ближе к перерыву, и именно они создали наиболее опасный момент в тайме. Герреро обыграл Дидыка и на скорости ворвался в штрафную, но переиграть голкипера панамский нападающий не смог. В одном из эпизодов гости предендовали на пенальте, но арбитр продемонстрировал Руничу желтую за симуляцию. Этот момент пересматривался на VAR, но решение не изменили. Ничья – закономерный результат после первого тайма. Безусловно, на промерзшем газоне комбинировать было непросто, но соперники к этому должны быть готовы.

Ожидалось, что, возможно, в перерыве будут какие-то изменения, но тренеры обошлись без замен. Уже в начале второй половины встречи гости должны были выходить вперед. Сначала удар Сыча парировал Сапутин, но первым на добивании оказался Квасница, пробивший в перекладину. Начали быстрее футболисты переходить центр поля. Разговор с тренерами пошел командам на пользу.

Первым номером больше играли футболисты "Руха", а гости рассчитывали на быстрый выход из атаки. После середины тайма игра снова несколько успокоилась. Было заметно, что футболисты не хотят слишком рисковать, понимая цену ошибки. Игроки "Зари" подали десять угловых, но хоть что-то из этого выжать не смогли. В итоге нулевая ничья. Луганский коллектив не побеждает уже восемь игр.

Премьер-Лига. 16-й тур

"Заря" - "Рух" 0:0

"Заря" (стартовый состав): Сапутин - Батагов, Джордан, Боль - Кирюханцев, Мышнев, Нагнойный, Чурко - Антюх, Герреро, Алефиренко

"Рух" (стартовый состав): Ледвий - Сыч, Слюбик, Дидык, Роман - Плюман, Сапуга, Пастух - Квасница, Карабин, Рунич.