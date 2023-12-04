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Официально. Матч Минай - Динамо перенесен на более поздний срок

Премьер-лига

Поединок не состоялся из-за воздушной тревоги

Официально. Матч Минай - Динамо перенесен на более поздний срок

Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Закарпатский "Минай" получил письмо от украинской Премьер-лиги. Дирекция УПЛ признала игру 16-го тура в Минае не доигранной из-за длительной воздушной тревоги. Было принято решение перенести встречу на более поздний срок.

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Дата и время проведения матча будут определены Дирекцией УПЛ дополнительно, пишет пресс-служба "Миная".

Официально. Матч Минай - Динамо перенесен на более поздний срок - изображение 1

Напомним, что матч "Минай" - "Динамо" должен был состояться вчера, 3 декабря. Главный арбитр встречи Александр Шандор забрал команды с поля на 64-й секунде из-за объявления воздушной тревоги. Поскольку вынужденная "пауза" из-за угрозы ракетного обстрела длилась более часа, согласно регламенту, стороны решили о переносе игры на более поздний срок.

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Источник:
ФК Минай
Комментарии
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aleks68
04.12.2023 в 14:48
не играть в еврокубках и иметь 4 игры в запасе.такое только в упл возможно
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Комментарии 1
aleks68
04.12.2023 в 14:48
не играть в еврокубках и иметь 4 игры в запасе.такое только в упл возможно
Ответить
1
1

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