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Официально. Матч Минай - Динамо перенесен на более поздний срок
Поединок не состоялся из-за воздушной тревоги
Олександр Приходько, UA-Футбол
Закарпатский "Минай" получил письмо от украинской Премьер-лиги. Дирекция УПЛ признала игру 16-го тура в Минае не доигранной из-за длительной воздушной тревоги. Было принято решение перенести встречу на более поздний срок.
Дата и время проведения матча будут определены Дирекцией УПЛ дополнительно, пишет пресс-служба "Миная".
Напомним, что матч "Минай" - "Динамо" должен был состояться вчера, 3 декабря. Главный арбитр встречи Александр Шандор забрал команды с поля на 64-й секунде из-за объявления воздушной тревоги. Поскольку вынужденная "пауза" из-за угрозы ракетного обстрела длилась более часа, согласно регламенту, стороны решили о переносе игры на более поздний срок.
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