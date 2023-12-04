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Матч ЛНЗ с Минаем перенесен: у черкасчан проблемы с местом проведения поединка

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Команды встретятся уже в 2024 году

Матч ЛНЗ с Минаем перенесен: у черкасчан проблемы с местом проведения поединка

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

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Матч 17-го тура УПЛ между ЛНЗ и "Минаем" перенесен на следующий год.

"Минай" пошел на встречу черкасскому ЛНЗ, у которого возникла проблема с местом проведения домашнего матча 17-го тура УПЛ, и согласился на перенос встречи.

Также ходатайство ЛНЗ удовлетворила Дирекция УПЛ. Поэтому матч ЛНЗ - "Минай" второго круга сезона-2023/24 состоится уже в следующем году", - говорится в сообщении закарпатцев.

"Домашний матч 17-го тура ЛНЗ - "Минай" перенесен на более поздний срок. Победная игра с "Черноморцем" (3:1) была последняя в 2023 году", - написала пресс-служба черкасчан.

Накануне "Минай" не смог провести домашний матч против "Динамо" из-за длительной воздушной тревоги. Игру официально перенесли на более поздний срок.

ЛНЗ занимает 9-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 20 очков. "Минай" с 6 очками располагается на последней строчке.

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