Матч ЛНЗ с Минаем перенесен: у черкасчан проблемы с местом проведения поединка

Матч 17-го тура УПЛ между ЛНЗ и "Минаем" перенесен на следующий год.

"Минай" пошел на встречу черкасскому ЛНЗ, у которого возникла проблема с местом проведения домашнего матча 17-го тура УПЛ, и согласился на перенос встречи.

Также ходатайство ЛНЗ удовлетворила Дирекция УПЛ. Поэтому матч ЛНЗ - "Минай" второго круга сезона-2023/24 состоится уже в следующем году", - говорится в сообщении закарпатцев.