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Матч ЛНЗ с Минаем перенесен: у черкасчан проблемы с местом проведения поединка
Команды встретятся уже в 2024 году
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Матч 17-го тура УПЛ между ЛНЗ и "Минаем" перенесен на следующий год.
"Минай" пошел на встречу черкасскому ЛНЗ, у которого возникла проблема с местом проведения домашнего матча 17-го тура УПЛ, и согласился на перенос встречи.
Также ходатайство ЛНЗ удовлетворила Дирекция УПЛ. Поэтому матч ЛНЗ - "Минай" второго круга сезона-2023/24 состоится уже в следующем году", - говорится в сообщении закарпатцев.
"Домашний матч 17-го тура ЛНЗ - "Минай" перенесен на более поздний срок. Победная игра с "Черноморцем" (3:1) была последняя в 2023 году", - написала пресс-служба черкасчан.
Накануне "Минай" не смог провести домашний матч против "Динамо" из-за длительной воздушной тревоги. Игру официально перенесли на более поздний срок.
ЛНЗ занимает 9-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 20 очков. "Минай" с 6 очками располагается на последней строчке.
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