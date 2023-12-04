Александрия подписала новый контракт с молодым хавбеком

"Александрия" продлила контракт с 19-летним полузащитником Ярославом Базаевым.

Новое соглашение теперь будет действовать до 31 мая 2027 года, сообщает клубная пресс-служба.

Ярослав дебютировал за юношескую команду "горожан" 24 июля 2021 года в выездном матче против луганской "Зари" (1:1). В общей сложности он сыграл 53 матча и забил 17 голов.

За команду основы дебютировал 6 ноября 2023 года в выездном поединке против "Днепра-1" (1:0). Всего за горожан отыграл два поединка.