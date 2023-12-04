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Александрия подписала новый контракт с молодым хавбеком

Премьер-лига

Полузащитник будет носить футболку "горожан" как минимум до мая 2027 года

Александрия подписала новый контракт с молодым хавбеком

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

"Александрия" продлила контракт с 19-летним полузащитником Ярославом Базаевым.

Новое соглашение теперь будет действовать до 31 мая 2027 года, сообщает клубная пресс-служба.

Ярослав дебютировал за юношескую команду "горожан" 24 июля 2021 года в выездном матче против луганской "Зари" (1:1). В общей сложности он сыграл 53 матча и забил 17 голов.

За команду основы дебютировал 6 ноября 2023 года в выездном поединке против "Днепра-1" (1:0). Всего за горожан отыграл два поединка.

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ФК Александрия
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Источник:
ФК Олександрія
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
04.12.2023 в 16:39
когда уже физрук Петин сын покинет вас или вы ждёте когда он добьёт Александрию своим атакующим футболом
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
04.12.2023 в 16:39
когда уже физрук Петин сын покинет вас или вы ждёте когда он добьёт Александрию своим атакующим футболом
Ответить
0
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