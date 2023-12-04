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Коваль: У Руха игроки такие же, как и у нас и не выше классом
Рух и Заря сыграли в нулевую ничью
Фото - ФК Динамо / Автор невідомий
Тренер "Зари" Юрий Коваль рассказал о ничьей в
"Если говорить о зачетных пунктах, то, конечно, хотелось бы заработать 3 очка. Мы были на это нацелены. К тому же делали замены для того, чтобы усилить нашу игру в атаке. Моменты были.
Подробно разобрали игру соперника. Это хорошая команда, видим тренерскую руку. Есть и готовность, максимализм. Но игроки такие же, как и у нас и не выше классом.
Сегодняшнее место "Зари" не соответствует тому, на что мы рассчитываем. На это разные причины. Вся борьба впереди. Спасибо ребятам сегодня. Игра показала, что все проблемы в голове. Функционально команда готова сражаться. Принимаем эту ничью и надеемся, что она позволит нам оттолкнуться от дна турнирной таблицы. Смотрим вперед положительно", - сказал Коваль.
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