Коваль: У Руха игроки такие же, как и у нас и не выше классом

Тренер "Зари" Юрий Коваль рассказал о ничьей в матче 16-го тура УПЛ с "Рухом" (0:0) .

"Если говорить о зачетных пунктах, то, конечно, хотелось бы заработать 3 очка. Мы были на это нацелены. К тому же делали замены для того, чтобы усилить нашу игру в атаке. Моменты были.

Подробно разобрали игру соперника. Это хорошая команда, видим тренерскую руку. Есть и готовность, максимализм. Но игроки такие же, как и у нас и не выше классом.

Сегодняшнее место "Зари" не соответствует тому, на что мы рассчитываем. На это разные причины. Вся борьба впереди. Спасибо ребятам сегодня. Игра показала, что все проблемы в голове. Функционально команда готова сражаться. Принимаем эту ничью и надеемся, что она позволит нам оттолкнуться от дна турнирной таблицы. Смотрим вперед положительно", - сказал Коваль.