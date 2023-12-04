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Коваль: У Руха игроки такие же, как и у нас и не выше классом

Премьер-лига

Рух и Заря сыграли в нулевую ничью

Коваль: У Руха игроки такие же, как и у нас и не выше классом

Фото - ФК Динамо / Автор невідомий

Новина українською

Тренер "Зари" Юрий Коваль рассказал о ничьей в матче 16-го тура УПЛ с "Рухом" (0:0).

"Если говорить о зачетных пунктах, то, конечно, хотелось бы заработать 3 очка. Мы были на это нацелены. К тому же делали замены для того, чтобы усилить нашу игру в атаке. Моменты были.

Подробно разобрали игру соперника. Это хорошая команда, видим тренерскую руку. Есть и готовность, максимализм. Но игроки такие же, как и у нас и не выше классом.

Сегодняшнее место "Зари" не соответствует тому, на что мы рассчитываем. На это разные причины. Вся борьба впереди. Спасибо ребятам сегодня. Игра показала, что все проблемы в голове. Функционально команда готова сражаться. Принимаем эту ничью и надеемся, что она позволит нам оттолкнуться от дна турнирной таблицы. Смотрим вперед положительно", - сказал Коваль.

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Источник:
ФК Зоря
Комментарии
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Siren05 (Мариуполь)
04.12.2023 в 16:53
Смотрел второй тайм. Заря игра горазда лучше. чем в ЛК. Может быть уровень команд в УПЛ ниже, но на фоне Руха Заря была ничем не хуже, а моментами превосходила. В целом заслуженная ничья для обеих команд
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Комментарии 1
Siren05 (Мариуполь)
04.12.2023 в 16:53
Смотрел второй тайм. Заря игра горазда лучше. чем в ЛК. Может быть уровень команд в УПЛ ниже, но на фоне Руха Заря была ничем не хуже, а моментами превосходила. В целом заслуженная ничья для обеих команд
Ответить
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